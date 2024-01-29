Глава МИД направился в Кыргызстан

Начался официальный визит заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в Кыргызскую Республику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

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В соответствии с программой визита, глава МИД Казахстана М.Нуртлеу проведёт переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым и будет принят президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.





Глава внешнеполитического ведомства РК начал визит с участия в церемонии возложения венков к мемориальному комплексу «Ата-Бейит», посвященному жертвам репрессий, и к могиле известного кыргызского поэта Чингиза Айтматова.