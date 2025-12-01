Глава Минкультуры Аида Балаева назначена заместителем Премьер-министра РК

Кадровые назначения
Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем Премьер-министра – министром культуры и информации Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2000 году окончила Алматинский государственный университет им. Абая, в 2007 году - Казахский национальный аграрный университет.

В 1999-2002 гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Алматинского областного управления информации и общественного согласия.

В 2002-2004 гг. – начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского управления информации и общественного согласия.

С января по сентябрь 2004 г. – начальник отдела анализа и прогнозирования управления информации по городу Алматы.

В 2004-2005 гг. – заместитель начальника управления информации по городу Алматы.

В 2005-2006 гг. – заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы.

В 2006-2008 гг. – директор Департамента внутренней политики города Алматы.

В 2008-2010 гг. – начальник Управления внутренней политики  города Астаны.

В 2010-2014 гг. – заместитель акима города Астаны.

В 2014-2019 гг. – заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2019-2020 г. - помощник Президента Республики Казахстан – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2020-2022 (январь) г. - министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

В 2022-2023 (сентябрь) г. - заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2 сентября 2023 года - министр культуры и информации Республики Казахстан.

Награждена орденом «Құрмет» (2010). Кандидат социологических наук.

 

#назначение #вице-премьер #Аида Балаева

