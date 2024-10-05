Глава Минпроса: «Современный мир строится на знаниях, а свет знаний несут учителя»

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«Дорогие учителя! Уважаемые коллеги! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Учитель – это не просто профессия, это призвание, которое наполнено глубоким духовным содержанием, просветительской миссией. Во все времена просветителями считались выдающиеся личности, которые ведут общество к прогрессу. Этот термин с точностью выражает истинную суть великого труда педагога. Потому что современный мир строится на знаниях, а свет знаний несете именно вы – учителя», - написал Бейсембаев на своей странице в фейсбуке.

Сегодня в системе просвещения трудятся около 600 тысяч педагогов.