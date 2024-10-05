Глава Минпроса: «Современный мир строится на знаниях, а свет знаний несут учителя»

Министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил казахстанских педагогов с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz
«Дорогие учителя! Уважаемые коллеги! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Учитель – это не просто профессия, это призвание, которое наполнено глубоким духовным содержанием, просветительской миссией. Во все времена просветителями считались выдающиеся личности, которые ведут общество к прогрессу. Этот термин с точностью выражает истинную суть великого труда педагога. Потому что современный мир строится на знаниях, а свет знаний несете именно вы – учителя», - написал Бейсембаев на своей странице в фейсбуке.
Сегодня в системе просвещения трудятся около 600 тысяч педагогов.
«Благодаря поддержке Главы государства приняты колоссальные меры по повышению престижа педагогической профессии. В этом году Закон РК «О статусе педагога» отмечает свое пятилетие. За это время заработная плата педагогов увеличилась в два раза, созданы условия для того, чтобы педагоги посвящали себя призванию, и были избавлены от несвойственных функций и излишней отчетности, сокращена учебная нагрузка, установлены новые стимулы и возможности. Растет зарплата педагогов детских садов и педагогов, привлеченных с производства в колледжи. Национальный проект «Комфортная школа», направленный на улучшение инфраструктуры, учебно-материального оснащения организаций образования в соответствии с самыми высокими требованиями, является ярким свидетельством заботы, оказываемой государством в последние годы сфере образования. Работа в данном направлении будет продолжена и усилена», - отметил он.