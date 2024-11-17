Глава МСХ поздравил тружеников агропрома с профпраздником

коллаж: Минсельхоз РК

«В этом году наш профессиональный праздник ознаменован особой честью — вниманием и участием Главы государства. Это свидетельствует о высокой значимости отрасли для страны. (…) Признание участников отрасли на таком уровне вдохновляет не только награжденных, но и всех, кто трудится в агропромышленном комплексе, подчеркивает важность нашего общего дела», - отметил министр.

По его словам, успешное развитие агропромышленного комплекса станет двигателем для экономики в целом через повышение спроса на продукцию смежных отраслей: химической промышленности, машиностроения, производства ирригационного оборудования, логистики, информационных технологий и сектора финансовых услуг.