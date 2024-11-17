Глава МСХ поздравил тружеников агропрома с профпраздником

Сельское хозяйство
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Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров поздравил тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz

коллаж: Минсельхоз РК

«В этом году наш профессиональный праздник ознаменован особой честью — вниманием и участием Главы государства. Это свидетельствует о высокой значимости отрасли для страны. (…) Признание участников отрасли на таком уровне вдохновляет не только награжденных, но и всех, кто трудится в агропромышленном комплексе, подчеркивает важность нашего общего дела», - отметил министр.

По его словам, успешное развитие агропромышленного комплекса станет двигателем для экономики в целом через повышение спроса на продукцию смежных отраслей: химической промышленности, машиностроения, производства ирригационного оборудования, логистики, информационных технологий и сектора финансовых услуг.

«Но самое главное, сильный агропромышленный комплекс – это продовольственная безопасность, развитые села и повышение качества жизни казахстанцев. Уважаемые коллеги, труд аграриев не остается незамеченным, вклад каждого работника ценится на уровне государства. С праздником вас, высоких вам результатов, крепкого здоровья и благополучия!» - отметил Сапаров.

#поздравление #сельское хозяйство #АПК #Айдарбек Сапаров

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