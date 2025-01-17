Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции

Банки и финансы
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Тимур Сулейменов сообщил, что Нацбанк начнет продажи долларов на рынке для зеркалирования покупок золота, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он напомнил, что Национальный Банк реализует приоритетное право государства на покупку золота у отечественных золотодобывающих предприятий. Эта мера направлена на укрепление международных резервов и устойчивости экономики к внешним шокам.

Такая политика была успешной и позволила нарастить объем резервов до 45,8 млрд долларов США, в том числе золота – до 23,8 млрд долларов США.

«Однако такие операции финансируются за счет тенговой эмиссии, и таким образом увеличивают количество денег в экономике, приводя к их превышению над товарной массой, что, безусловно, влияет на инфляцию.

Для минимизации подобных эффектов, в течение всего прошлого года в стенах Национального Банка мы проводили активную дискуссию по переходу к монетарной нейтральности в отношении покупок золота.

С учетом этих дискуссий и анализа мы приступаем к продаже долларов в рамках зеркалирования операций, связанных с покупкой золота», - заявил Тимур Сулейменов.

Он подчеркнул, что эти операции не являются валютными интервенциями. Их основная задача – это сокращение избыточного количества денег в экономике и достижение целевого уровня инфляции в 5%.

Одновременно данные меры создадут дополнительное предложение валюты на внутреннем рынке, что также будет способствовать сбалансированности внутреннего валютного рынка, уверен глава Нацбанка.

Напомним, что сегодня Нацбанк оставил базовую ставку без изменений - на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

#инфляция #золото #доллары

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