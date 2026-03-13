Крупнейшие банки затягивают с подключением к финансовой инфраструктуре – Токаев

Президент,Банки и финансы
155
Айман Аманжолова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев призвал уделить приоритетное внимание расширению возможностей для развития отечественного IT-бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Многое в этом направлении уже сделано. В частности, на базе Astana Hub создана благоприятная предпринимательская среда, экспорт отечественных IT-услуг приблизился к одному миллиарду долларов. Государственная поддержка должна оказываться проектам, которые создают интеллектуальную собственность и ориентированы на экспорт», – сказал он.

Глава государства считает важным стимулировать внедрение ИИ-технологий в промышленной сфере и решить вопросы с цифровой платежной инфраструктурой.

По его словам, широкое применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики – критически важная задача, непосредственно касающаяся технологического суверенитета страны и ее экономического роста.

Перед Правительством стоит задача создать конкретные стимулы для внедрения передовых технологий в промышленность.

«Отдельно хочу остановиться на банковских услугах для граждан. По моему поручению Национальным банком создана цифровая финансовая инфраструктура, в рамках которой действуют межбанковские QR-платежи и переводы, расчеты с цифровым тенге. Это существенно снижает издержки за счет сокращения цепочки платежных посредников. Обязательность подключения к инфраструктуре для всех банков закреплена законодательно, но крупнейшие банки затягивают с исполнением этого требования», – отметил Президент.

#Токаев #банки

Популярное

Все
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Сила слова и сила подвига
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Реформы во имя будущего
Под крышей дома своего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Круто можно отдыхать и дома
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
ГМК – курс на консолидацию
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Опора на знания и научную рациональность
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
Как наука обгоняет время
Сапиенс: право на лидерство
Наследие Букеевской Орды
«Хорошая» девочка
Незыблемая платформа светлого будущего
Детерминированный хаос разума
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Климат и углеродные рынки
Ближе к зрителю
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников

Читайте также

Президент обозначил приоритеты развития национальной вычисл…
Токаев поставил перед правительством задачу обеспечить глуб…
Президент провёл совещание по реализации проекта Digital Qa…
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]