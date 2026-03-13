Касым-Жомарт Токаев призвал уделить приоритетное внимание расширению возможностей для развития отечественного IT-бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Многое в этом направлении уже сделано. В частности, на базе Astana Hub создана благоприятная предпринимательская среда, экспорт отечественных IT-услуг приблизился к одному миллиарду долларов. Государственная поддержка должна оказываться проектам, которые создают интеллектуальную собственность и ориентированы на экспорт», – сказал он.
Глава государства считает важным стимулировать внедрение ИИ-технологий в промышленной сфере и решить вопросы с цифровой платежной инфраструктурой.
По его словам, широкое применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики – критически важная задача, непосредственно касающаяся технологического суверенитета страны и ее экономического роста.
Перед Правительством стоит задача создать конкретные стимулы для внедрения передовых технологий в промышленность.
«Отдельно хочу остановиться на банковских услугах для граждан. По моему поручению Национальным банком создана цифровая финансовая инфраструктура, в рамках которой действуют межбанковские QR-платежи и переводы, расчеты с цифровым тенге. Это существенно снижает издержки за счет сокращения цепочки платежных посредников. Обязательность подключения к инфраструктуре для всех банков закреплена законодательно, но крупнейшие банки затягивают с исполнением этого требования», – отметил Президент.