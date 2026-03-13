Касым-Жомарт Токаев призвал уделить приоритетное внимание расширению возможностей для развития отечественного IT-бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Многое в этом направлении уже сделано. В частности, на базе Astana Hub создана благоприятная предпринимательская среда, экспорт отечественных IT-услуг приблизился к одному миллиарду долларов. Государственная поддержка должна оказываться проектам, которые создают интеллектуальную собственность и ориентированы на экспорт», – сказал он.

Глава государства считает важным стимулировать внедрение ИИ-технологий в промышленной сфере и решить вопросы с цифровой платежной инфраструктурой.

По его словам, широкое применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики – критически важная задача, непосредственно касающаяся технологического суверенитета страны и ее экономического роста.

Перед Правительством стоит задача создать конкретные стимулы для внедрения передовых технологий в промышленность.