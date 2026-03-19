Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным Банком Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорацией и Многосторонним Агентством Гарантии Инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении, укрепление сотрудничества, направленного на достижение целей, поставленных Рамочной стратегией партнерства Группы Всемирного Банка в Казахстане на период 2020 – 2025 годы и Рамочными стратегиями партнерства с Группой Всемирного Банка, которые могут быть подготовлены в будущие периоды, и Национальным планом развития Республики Казахстан до 2029 года рамках поддержки «Стратегии «Казахстан - 2050».

Заключение Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным Банком Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорацией и Многосторонним Агентством Гарантии Инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан расширит перечень инструментов финансирования проектов, целью реализации которых является устойчивый рост экономики и повышение уровня жизни населения, уменьшит нагрузки на государственный бюджет за счёт перераспределения расходов на более срочные и социально-ориентированные проекты, будет способствовать определению приоритетных секторов финансирования, а также оптимизации процедур реализации проектов.

Ратификация Рамочного соглашения позволит применять Политику и Правила Всемирного Банка в области антикоррупционных норм; закупок товаров, работ и услуг; экологических и социальных стандартов; доступности информации; гендерного развития.

Рамочным соглашением предусматривается сотрудничество по следующим основным направлениям: повышение макроэкономической и фискальной устойчивости экономики; модернизация инфраструктуры; содействие в развитии сельскохозяйственного сектора; улучшение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса; увеличение инвестиций в социальные секторы, в том числе в здравоохранение и образование; инновационное и цифровое развитие; повышение энергоэффективности и устойчивости к изменению климата.