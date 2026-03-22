В АРРФР предупредили о финансовых рисках для созаемщиков по кредитам

Банки и финансы
169

В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разъяснили, какую ответственность несет созаемщик при оформлении кредита, передает Kazpravda.kz

Фото: Сгенерировано ИИ

С учетом высокой закредитованности населения и роста объемов выдачи залоговых потребительских займов и автокредитов в Казахстане остается актуальным вопрос финансовых рисков не только для заемщиков, но и для созаемщиков. В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка предупреждают об обязательствах, о которых граждане нередко забывают.

Созаемщик - это лицо, которое вместе с заемщиком подписывает кредитный договор и несет равную ответственность за его исполнение. В случае непогашения займа банк вправе требовать полное или частичное выполнение обязательств с любого из участников договора.

«Созаемщик несет такую же ответственность, как и заемщик: при просрочке банк может взыскать задолженность, включая списание средств со счетов, обращение взыскания на имущество и судебные процедуры», - объяснили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Чаще всего созаемщиков привлекают при оформлении ипотеки, когда собственных доходов заемщика недостаточно для получения одобрения. В этом случае доходы участников суммируются, что увеличивает шансы на получение кредита.

При этом, в отличие от поручителя, доход созаемщика учитывается при расчете суммы займа. Однако и риски значительно выше - созаемщик обязан погашать долг в полном объеме, а не в пределах гарантии.

В ведомстве подчеркнули, что обязательства сохраняются до полного исполнения договора, независимо от количества созаемщиков.

Перед согласием на участие в кредитной сделке гражданам рекомендуется внимательно изучить условия договора, оценить свои финансовые возможности и учитывать возможные риски. Участие в оформлении кредита без должной оценки обязательств может привести к серьезным финансовым последствиям.
 

#кредиты #финансовый рынок #займ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]