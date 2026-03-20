С 19 марта обязательства перед ломбардами не рассматриваются в рамках процедуры внесудебного банкротства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Данное изменение позволит расширить возможность применения указанной процедуры.

Согласно положениям Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», для применения процедуры внесудебного банкротства необходимо отсутствие платежа в течение 12-ти месяцев по долгам перед банками, коллекторскими агентствами, микрофинансовыми организациями.

В свою очередь, специфика деятельности ломбардов (один из видов микрофинансовой организации) отличается тем, что займы полностью обеспечены. Так, в случае неисполнения заемщиком обязательств по займу ломбарды самостоятельно реализуют залог. Соответственно, по обязательствам перед ломбардами срок отсутствия платежей не может превышать 12-ти месяцев. В связи с чем, должники, имеющие действующий договор с ломбардом, зачастую получали отказ в применении процедуры внесудебного банкротства.

Поправки позволят не учитывать срок отсутствия платежа по обязательствам перед ломбардами, тем самым предоставив большему количеству граждан решить свои финансовые проблемы путем применения процедуры внесудебного банкротства.