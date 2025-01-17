Нацбанк принял решение по базовой ставке

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Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора

Как отметили в главном банке страны, в декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год.

«Основной вклад в ее динамику вносит высокий рост цен на услуги и наблюдаемое с августа ускорение инфляции непродовольственных товаров. Повышение инфляции происходит на фоне реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» и ослабления тенге. Также сохраняется рост устойчивой части инфляции, свидетельствуя о давлении со стороны спроса вследствие продолжающегося фискального стимулирования. Инфляционные ожидания населения в декабре вновь выросли, демонстрируя высокую волатильность», - пояснили в главном банке страны.

Внешнее инфляционное давление остается повышенным на фоне высоких мировых цен на продовольствие, а также ускоряющейся инфляции в России. В развитых экономиках инфляция в последние месяцы несколько возросла после периода продолжительного снижения. Устойчивая инфляция и сильный рынок труда, вероятно, скажутся на сохранении жестких внешних монетарных условий более продолжительное время. Так, ФРС США ожидает более медленного снижения ставок в сравнении с сентябрьскими оценками.

Рост краткосрочного экономического индикатора по итогам 2024 года ускорился до 6,2% г/г, что может свидетельствовать о признаках перегрева экономики. Рост производства наблюдается во всех основных отраслях. Наибольший рост показали отрасли сельского хозяйства, строительства, торговли и транспорта. Также наблюдается ускорение динамики обрабатывающей промышленности.

«Внутренний спрос превышает возможности предложения и остается устойчиво высоким на фоне активного фискального стимулирования, роста денежных доходов, а также расширения инвестиций в несырьевом секторе. Это подтверждается ростом розничной торговли и потребительского кредитования. Индикатор деловой активности, отслеживаемый Национальным Банком, 11 месяцев подряд находится в положительной зоне», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, проинфляционные риски сохраняются. Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России, во внутренней среде – продолжением реформы в сфере регулируемых цен, эффектом переноса ослабления тенге на цены, высоким внутренним спросом при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и росте потребительского кредитования.

Совокупные денежно-кредитные условия несколько смягчились на фоне ослабления обменного курса, ускорения инфляционных ожиданий, а также роста фактической динамики инфляции. В этой связи, на следующем решении, в рамках которого будут обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей, Комитет оценит необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возврата инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в 5%.

Напомним, до повышения базовой ставки в ноябре 2024 года до 15,25%, Нацбанк постепенно снижал ее значение. В январе 2024 года базовая ставка была снижена с 15,75% до 15,25%, в феврале Нацбанк во второй раз снизил ее до 14,75%, в мае - до 14,50%, в июле она была снижена до 14,25% годовых.

Согласно графику на 2025 год, следующее решение по базовой ставке Нацбанк объявит 7 марта.