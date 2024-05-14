Чиновник выселил учеников из здания интерната в Карагандинской области

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он сам занял отведенную для интерната площадь в общежитии

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Прокуратура Карагандинской области сообщила о выявлении грубых нарушений в пришкольном интернате, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, прокуратурой Шетского района проведена комплексная проверка деятельности КГУ «Интернат при опорной школе им.Ы.Алтынсарина» Шетского района (ресурсный центр). В комплекс здания ресурсного центра входит трехэтажное общежитие для проживания обучающихся 100 детей из близлежащих сел.

В конце 2022 года решением комиссии без санэпидзаключения, детей выселили из общежития и разместили на втором этаже здания ресурсного центра, которое не предусмотрено для проживания.

Уменьшение количества учебных кабинетов, переоборудование отдельных кабинетов в хозяйственные помещения, привело к нарушению установленных норм площади обучающихся, мест отдыха, санитарных узлов, пищеблоков и т. д.

Проверка показала, что на втором этаже общежития дислоцируется ГУ «Отдел образования Шетского района», а на третьем этаже организовано общежитие для начальника отдела образования, сотрудников и методистов ГУ.

«Данное обстоятельство вызывало недовольство среди населения. По акту прокурорского надзора детей вернули в здание общежития, спальные помещения центра переоборудованы в учебные кабинеты. Теперь 412 обучающихся в центре детей могут получить качественное образование», – рассказали в ведомстве.

Виновных привлекли к установленной законом ответственности, добавили в пресс-службе.

#нарушения #школа #прокуратура #интернат

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