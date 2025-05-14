Глава Сената ознакомился с работой Национального космического центра

Сенат,Космос
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Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, для Казахстана развитие космической отрасли – это стратегическая необходимость обеспечения национального суверенитета и безопасности

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов посетил Национальный космический центр и ознакомился с работой Сборочно-испытательного комплекса по производству космических аппаратов. В ходе заседания по вопросам развития космической отрасли были обсуждены ход реализации проектов и перспективы их развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, для Казахстана развитие космической отрасли – это стратегическая необходимость обеспечения национального суверенитета и безопасности. Поэтому Глава государства уделяет приоритетное внимание этому направлению.

Для совершенствования работы в космической сфере особое внимание необходимо уделить решению проблемы нехватки кадров, повышению качества образования, развитию национальной спутниковой программы, коммерциализации проектов и другим важным вопросам.

О перспективах развития космической отрасли сенаторам рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков, в свою очередь, проинформировал депутатов о планах и проектах Национального космического центра на предстоящий период. О пусковых услугах и перспективах развития космодрома «Байконур» рассказал председатель Аэрокосмического Комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы космической системы дистанционного зондирования Земли и спутниковой связи и вещания.

Кроме того, депутаты посетили участки Сборочно-испытательного комплекса по производству космических аппаратов: акустическую камеру для проведения испытания спутника, камеру электромагнитной совместимости, малую и большую термовакуумную камеры и приняли участие в презентации производства спутниковой группировки дистанционного зондирования земли.

#Сенат #Ашимбаев #космос

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