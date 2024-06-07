Глава Сената провел ряд встреч в Алматы

Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По мнению Маулена Ашимбаева, следует объединить усилия для раскрытия потенциала города

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихатов, членами АНК, общественностью и студентами города Алматы. В ходе встреч были обсуждены ход реализации поручений президента, задачи в законотворчестве и новые форматы взаимодействия Сената с маслихатами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В рамках встреч депутаты также ознакомились с ходом строительства нового блока завода «Astana Motors» и обсудили перспективы развития промышленного предприятия с работниками завода.

Качественная реализация инициатив главы государства, которые были озвучены на расширенном заседании правительства и Национальном курултае, как подчеркнул спикер Сената, требует комплексного подхода и системного взаимодействия депутатов всех уровней. Поэтому осбое внимание во время встречи с депутатами маслихата было уделено вовлечению местных представительных органов в законотворческую работу. Такой подход должен придать импульс развитию социально-экономической сферы в рамках перехода к новой экономической модели, развитию агропромышленного комплекса и рационального использования водных ресурсов, а также совершенствования инфраструктуры.

«Указ главы государства о мерах по либерализации экономики направлен на ускорение экономических реформ в стране с целью диверсификации экономики и улучшения бизнес-климата в стране. Фундаментальное значение для стимулирования экономического роста имеет развитие инфраструктуры.

В этом году проводится масштабная работа по модернизации теплосетей, реконструкции и строительству автодорог, запущена новая жилищная программа для социально уязвимых категорий граждан. На данном этапе очень важно последовательно проводить структурные изменения в экономике. Предстоит повысить ее эффективность, поддержать отечественных производителей, сократить прямое государственное участие в экономике. Совместными усилиями предстоит продолжить работу в этом направлении», – сказал председатель палаты.

Объединить усилия, по мнению Маулена Ашимбаева, следует и для раскрытия потенциала Алматы. Как крупный финансовый и деловой центр Казахстана, он имеет важное значение для экономического развития страны. Однако, несмотря на значительные достижения, в городе имеется ряд нерешеных вопросов, препятствующих его развитию и конкурентноспособности.

Вместе с тем, в рамках поездки сенаторы встретились с преподавателями и студентами Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби и обсудили задачи, поставленные главой государства на недавней встрече с молодыми учеными. На встрече прозвучали предложения по внедрению инновационных методик и технологий, включая подготовку и повышение квалификации научных кадров, оказания социальной и финансовой поддержки исследовательским проектам.  

Спикер Сената отметил, что на протяжении почти века университет играет ключевую роль в укреплении кадрового потенциала нашей страны, способствует развитию науки и внедрению инноваций.

«По инициативе президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева проводится системная работа, направленная на построение Справедливого Казахстана и повышение благосостояния граждан. В рамках комплексной деятельности приоритетное внимание уделяется поддержке талантливой и активной молодежи. Создаются условия для получения качественного образования, занятий наукой и творчеством, спортом, а также трудоустройства молодых специалистов.

Вместе с тем важно понимать, что построение Справедливого Казахстана – наша общая задача, успешная реализация которой зависит от участия каждого. Молодежь является движущей силой модернизации, а это большая ответственность. Важно сохранять приверженность таким фундаментальным ценностям, как единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм», – подчеркнул Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи, и остановился на реформах, инициированных главой государства.

В рамках поездки спикер Сената осмотрел здание акимата Алматы, ознакомился с деятельностью Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, принял участие в совещании по ходу строительства Республиканской специализированной средней школы-интернат для одаренных детей имени Абая г. Алматы, а также осмотрел строительство нового блока завода «Astana Motors» и пообщался с коллективом предприятия.

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