Фото пресс-службы премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство , Технологии

Глава Skoda Transportation предложил премьеру создать производство в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с председателем совета директоров компании Skoda Transportation Дидье Пфлегером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Стороны обсудили перспективы запуска в республике проектов по производству, техническому обслуживанию и модернизации железнодорожного и городского общественного транспорта.

Премьер-министр выразил уверенность, что компания сможет реализовать перспективные проекты в Казахстане, учитывая, что для инвесторов предусмотрены различные налоговые и таможенные льготы. В этой связи он предложил рассмотреть вопрос создания производства с высокой локализацией и полным циклом.

«Правительство Казахстана уделяет отрасли машиностроения особое внимание, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с иностранными партнерами. Также считаем возможным привлечение казахстанских машиностроительных предприятий для реализации совместных проектов», — сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что для проработки взаимовыгодного сотрудничества со Skoda Transportation действует специальная рабочая группа с участием всех заинтересованных госорганов и организаций.

В свою очередь Дидье Пфлегер отметил, что компания готова выходить на новые рынки, поэтому рассматривает Казахстан в качестве перспективного партнера для локализации и развития своих производств.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активную работу по разработке взаимовыгодных проектов.

Чешская машиностроительная компания Skoda Transportation является одним из ведущих европейских производителей различных видов транспорта, среди которых метро, трамваи, троллейбусы, железнодорожные вагоны, электрички и электробусы. Предприятие входит в состав Skoda Holding, отметили в пресс-службе премьера.

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