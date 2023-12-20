Глава ВАП назвала мнимой финансовую устойчивость "Казводхоза"

Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова назвала мнимой финансовую устойчивость РГП «Казводхоз». Об этом она заявила в ходе обсуждения в Мажилисе проблем водной отрасли страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

Годунова отметила, что ситуация в РГП «Казводхоз» нестандартная: если считать чисто по финансовым формулам, то выходит 98% устойчивое финансовое положение компании, в то же время 48% всего дохода предприятия поступают из республиканского бюджета и только 52% формируются за счет средств и услуг, поступающих за подачу воды от потребителей.

«То есть финансовая устойчивость является мнимой, так как данные показатели искажаются за счет остатка свободных денег на контрольном счету наличности», – заявила она.

По ее словам, на момент аудита (1 июня 2023 года) остаток средств в компании составлял 18,9 млрд тенге или 57% от всех денег. Причем эти средства начали накапливаться с 2018 года. В то же время, отметила глава ВАП, за 5 лет было проведено 3 аудита, но «каждый раз спрашивать не с кого».

«Каждый раз на заседание Высшей аудиторской палаты приходят новые руководители комитета по водным ресурсам и «Казводхоза». Спросить не с кого», – посетовала глава ВАП.

 

 

#вода #аудит #Годунова #ВАП #Казводхоз

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