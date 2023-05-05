Глава ВОЗ объявил о завершении режима ЧС по COVID-19 в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: who.int

Об этом решении глава ВОЗ сообщил в пятницу на брифинге в Женеве, согласившись с соответствующей рекомендацией экспертов организации.

«Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою 15-ю встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации (по COVID-19 – прим. ред.) в общественном здравоохранении, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этой рекомендацией», – сказал глава ВОЗ.

«С большой надеждой я объявляю о завершении COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации», – отметил Гебрейесус.

Страны должны сохранять бдительность в отношении COVID-19, поскольку коронавирус никуда не исчез и продолжает видоизменяться, что чревато новыми вспышками болезни, заявил глава ВОЗ.

«Этот вирус находится здесь, чтобы остаться. Он все еще убивает и все еще видоизменяется. Сохраняется риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески случаев заболевания и смертности», – отметил он.

Гебрейесус подчеркнул, что объявленное решение о прекращении режима чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с ковидом не следует расценивать как «повод для снижения бдительности».

Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19. За время пандемии, по оценке ВОЗ, от коронавируса погибли 20 млн человек, и это больше официально учтенного властями различных стран числа погибших – 6,9 млн человек, передает слова Гебрейесуса Euronews.