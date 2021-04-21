Глава ВОЗ спрогнозировал сроки взятия под контроль пандемии COVID-19

Как пишут "Известия", есть все основания полагать, что в ближайшее время пандемию коронавируса COVID-19 удастся взять под контроль. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передает Kazpravda.kz
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"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", — приводит слова Гебрейесуса пресс-служба ВОЗ.
Вместе с тем, по словам специалиста, "тревожные темпы" распространения COVID-19 среди людей в возрасте от 25 до 59 лет по всему миру вызывают беспокойство.
Возможно, это происходит в результате увеличения социального смешения среди молодых людей, отметил Гебрейесус.
19 апреля он заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в мире восьмую неделю подряд. По его словам, за данный промежуток времени в организацию поступили сообщения о 5,2 млн случаев заражения SARS-CoV-2. Смертность среди пациентов с COVID-19 растет пятую неделю подряд.