Главной движущей силой перемен казахстанцы считают молодежь

Общественное мнение
113
Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Таковы результаты исследования Казахстанского института общественного развития, проведенного среди 1,2 тыс. респондентов. 59,8% из них ответили, что именно молодые граждане страны должны инициировать качественные перемены в жизни и деятельности государства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта оценка отражает растущую вовлеченность нового поколения в процессы развития гражданского общества. Молодые казахстанцы, действительно, активно участвуют в деятельности неправительственных организаций, волонтерских инициативах, экологических и социальных проектах. Все чаще они выражают свою гражданскую позицию через социальные сети, онлайн-петиции и участие в общественных движениях.

Однако восприятие реальной роли молодежи остается неоднозначным: 16,8% респондентов оценивают ее как «среднюю», указывая на нехватку ресурсов, знаний и опыта. 25,8% считают, что  вклад молодежи в жизнь страны довольно низок, отмечая слабый интерес к политическим и социальным вопросам.

Примечательно, что сами молодые люди (в возрасте от 18 до 28 лет) оценивают свою роль значительно выше: уровень доверия к сверстникам у них составляет 63,7%. В то же время среди старшего поколения (61+) этот показатель составляет лишь 20,1%, что может свидетельствовать о межпоколенческом разрыве в восприятии потенциала молодежи.

Такие данные поднимают важные вопросы о необходимости усиления образовательных и институциональных механизмов поддержки молодёжных инициатив, а также о формировании диалога между поколениями — как ключевого элемента устойчивого развития гражданского общества в Казахстане.

 

#молодежь #исследование #соцопрос

