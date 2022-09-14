Фото: akorda.kz
Президент
Главную миссию и особенность Съезда лидеров мировых и традиционных религий назвал Токаев
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий заявил, что в эпоху перемен и неопределенности сегодняшняя встреча приобретает особое значение, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства отметил, что для Казахстана большая честь собрать вместе самых уважаемых духовных лидеров мира и наладить диалог. Президент выразил свое почтение Главе Ватикана и Католической церкви Папе Римскому Франциску, впервые прибывшему в Казахстан с государственным визитом, Верховному имаму старейшего исламского университета «Аль-Азхар» шейху Ахмаду ат-Тайебу, представителям Русской православной церкви, Главному ашкеназскому раввину Израиля Давиду Лау, Главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Иосифу, всем участникам форума.

«Я благодарю всех вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Казахстан. Это свидетельствует о нашей общей заинтересованности в сохранении мира и укреплении межцивилизационного диалога. В эпоху перемен и неопределенности сегодняшняя встреча приобретает особое значение. Наш Съезд стал одним из ключевых глобальных форматов межцивилизационного диалога», – заявил Глава государства.

Глава государства отметил, что наша древняя земля на протяжении тысячелетий является мостом между Западом и Востоком.

«Народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. Поэтому принцип «единство в многообразии» для нас является основополагающим. В настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно действуют около 4 тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Мы считаем, что это наше бесценное богатство и неотъемлемое преимущество. Проведение съезда является важной частью политики Казахстана, нацеленной на укрепление диалога и сотрудничества как в нашей стране, так и во всем мире», – обозначил Токаев.

При этом он указал на то, что декларации, принятые на всех предыдущих форумах, неизменно осуждали радикализм, насилие и конфликты, какими бы идеями они ни прикрывались.

«В современных сложных реалиях крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют всему миру пример доброй воли, преодолевающей любые разногласия. В этом, на мой взгляд, состоит главная миссия и особенность нашего Съезда», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

 

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