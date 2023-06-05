Главные ценности страны и народа

Политика
14
Алла Серикбаева

В Астане отметили День государственных символов.

фото предоставлено акиматом Астаны

С утра в столице на площади у монумента «Байтерек» состоя­лось праздничное мероприятие «Менің рәміздерім». В ходе концертной программы прошел воен­но-музыкальный фестиваль «Әскери керней-2023» с учас­тием лучших военных оркестров Рес­публики Казахстан.

В это же время стартовал праздничный автопробег. Его маршрут пролегал от площади Государственных символов до площади Защитников Отечества. Организаторами выступили коммунальное государственное учреждение «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» акимата города Астаны. Данный центр был создан в 2014 году с целью поддержки и развития инициатив столичной молодежи.

Автопробег традиционно проходит с 2017 года. Нынче в мероприятии, приуроченном к 31-летию государственных символов РК, участвовало около 40 легковых автомобилей и 10  мотоциклов. Активное участие в организации и проведении акции принимали волонтеры городского штаба.

Со знаменательным праздником всех жителей и гостей столицы поздравил президент Федерации автомотоспорта по городу Астане Анатолий Бондарь.

– Мы проводим данное мероприятие ежегодно. Собираемся вместе со многими автоклубами, любителями и профессионалами и устраиваем автопробег с государственными флагами по нашему замечательному городу. Желающих всегда много. В целом в Казахстане общество стало разнообразным, люди общаются друг с другом, делятся опытом. Проходит большое количество мероприятий, и казахстанцы с удовольствием посещают их, – отметил Анатолий Бондарь.

Ярмарка ремесленников проходит на площади Қазақ елі в Астане. Телемарафон «Ел рәміздері-еркіндік нышаны» проходил в течение всего дня на YouТube-канале акимата Астаны. Вечером жители и гости столицы могли прийти на концерт народной артистки РК Нуржамал Усенбаевой «Еліме тағзым» в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева.

Кроме того, в Астане в День государственных символов прошел челлендж «Менің туым – менің мақтанышым!». Сотрудники аппарата акима района «Байқоңыр» и Национального военно-патриотического цент­ра одномоментно исполнили Государственный гимн РК. В мероприятии приняли участие аким района «Байқоңыр» Ерлан Жаулыбаев, сотрудники Военного музея, представители творческой интеллигенции, воен­нослужащие, жители района.

Всех собравшихся поздравил глава района Ерлан Жаулыбаев:

– Сердечно поздравляю с Днем государственных символов Рес­публики Казахстан! Герб, Флаг и Гимн – главные ценности нашего независимого государства и народа страны. Их почитание – священный долг каждого из нас. Желаю крепкого здо­ровья, семейного благополучия и успехов в добрых начинаниях! Этот всенародный праздник объединяет нас, пробуждает национальное сознание, дарит чувство патриотизма. Наш национальный Флаг сегодня развевается над штаб-квартирой ООН, а наш Гимн звучит на олимпиадах и других международных соревнованиях. Это большая гордость для нас!

Также в праздничный день в столичном районе «Байқоңыр» было открыто пять новых дворов: по ул. Ш. Иманбаевой, 8, пр. Богенбай-батыра, 56, ул. А. Барае­ва ,13, ул. С. Сейфуллина, 65⁄1 и ул. А. Сембинова, 24. Их жители рады такому обновлению, а дети – вдвойне. Была организована настоящая концертная площадка, для маленьких жителей с развлекательной программой выступили аниматоры, состоялись турниры.

А еще в этот день в Астане на балконах жилых домов можно было увидеть государственные флаги. Такой челлендж организовали в рамках акции «Флаг в каждом доме». Многие горожане поддержали инициативу и вывесили Государственный флаг на окнах и балконах своих квартир.

В целом в столице в честь Дня государственных символов РК прошло более 600 имиджевых разноплановых мероприятий, в их числе информационные часы, книжные выставки, познавательные состязания, конкурсы рисунков, акции, принятие присяги молодыми государственными служащими и другое.

#казахстан #Астана #РК #флаг #герб #гимн #4 июня #государственные символы #автопробег

Популярное

Все
Талдыкорганский селекционер-любитель разводит лошадей белой масти с небесно-голубыми глазами
В Усть-Каменогорске полицейские нашли схрон с револьвером столетней давности
Деревца погибают сотнями...
Торжество творчества
«Гордиевы узлы» водоснабжения
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
Ее биография словно сошла со страниц книги: узница фашистского концлагеря, мама 12 детей, ветеран труда...
Современное рабство
Роль истории в жизни общества
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
Тернистый путь к знаниям
Узкие дороги, пробки и низкая скорость автобусов: что предлагают астанчане для решения проблемы
На девятом десятке лет освоила компьютерные технологии Шамшагуль Жетебаева
Четверокласснику, получившему сильнейший удар током, ампутировали ногу
Подозреваемого в изнасиловании родных дочерей задержали в Алматинской области
Реджеп Тайип Эрдоган вновь избран президентом Турции
3-летний ребенок попал в реанимацию после игры со спичками в Алматинской области
В Астане состоялось первое заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира
В государственном архиве города Астаны собраны документы органов государственной власти, связанные с политическими репрессиями казахстанцев 1920–1950-х годов
Небольшое село Шымыр в Ескельдинском районе печально известно в округе массовым захоронением жертв Ашаршылық 1931–1933 годов
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих

Читайте также

Токаев пригласил европейских партнеров участвовать в развит…
Токаев предложил создать в Алматы проектный офис стран ЦА п…
Президент: Казахстан готов нарастить экспорт в страны ЕС по…
Токаев отметил приоритетным характер стратегического партне…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]