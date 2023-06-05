Главные ценности страны и народа

С утра в столице на площади у монумента «Байтерек» состоя­лось праздничное мероприятие «Менің рәміздерім». В ходе концертной программы прошел воен­но-музыкальный фестиваль «Әскери керней-2023» с учас­тием лучших военных оркестров Рес­публики Казахстан.

В это же время стартовал праздничный автопробег. Его маршрут пролегал от площади Государственных символов до площади Защитников Отечества. Организаторами выступили коммунальное государственное учреждение «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» акимата города Астаны. Данный центр был создан в 2014 году с целью поддержки и развития инициатив столичной молодежи.

Автопробег традиционно проходит с 2017 года. Нынче в мероприятии, приуроченном к 31-летию государственных символов РК, участвовало около 40 легковых автомобилей и 10 мотоциклов. Активное участие в организации и проведении акции принимали волонтеры городского штаба.

Со знаменательным праздником всех жителей и гостей столицы поздравил президент Федерации автомотоспорта по городу Астане Анатолий Бондарь.

– Мы проводим данное мероприятие ежегодно. Собираемся вместе со многими автоклубами, любителями и профессионалами и устраиваем автопробег с государственными флагами по нашему замечательному городу. Желающих всегда много. В целом в Казахстане общество стало разнообразным, люди общаются друг с другом, делятся опытом. Проходит большое количество мероприятий, и казахстанцы с удовольствием посещают их, – отметил Анатолий Бондарь.

Ярмарка ремесленников проходит на площади Қазақ елі в Астане. Телемарафон «Ел рәміздері-еркіндік нышаны» проходил в течение всего дня на YouТube-канале акимата Астаны. Вечером жители и гости столицы могли прийти на концерт народной артистки РК Нуржамал Усенбаевой «Еліме тағзым» в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева.

Кроме того, в Астане в День государственных символов прошел челлендж «Менің туым – менің мақтанышым!». Сотрудники аппарата акима района «Байқоңыр» и Национального военно-патриотического цент­ра одномоментно исполнили Государственный гимн РК. В мероприятии приняли участие аким района «Байқоңыр» Ерлан Жаулыбаев, сотрудники Военного музея, представители творческой интеллигенции, воен­нослужащие, жители района.

Всех собравшихся поздравил глава района Ерлан Жаулыбаев:

– Сердечно поздравляю с Днем государственных символов Рес­публики Казахстан! Герб, Флаг и Гимн – главные ценности нашего независимого государства и народа страны. Их почитание – священный долг каждого из нас. Желаю крепкого здо­ровья, семейного благополучия и успехов в добрых начинаниях! Этот всенародный праздник объединяет нас, пробуждает национальное сознание, дарит чувство патриотизма. Наш национальный Флаг сегодня развевается над штаб-квартирой ООН, а наш Гимн звучит на олимпиадах и других международных соревнованиях. Это большая гордость для нас!

Также в праздничный день в столичном районе «Байқоңыр» было открыто пять новых дворов: по ул. Ш. Иманбаевой, 8, пр. Богенбай-батыра, 56, ул. А. Барае­ва ,13, ул. С. Сейфуллина, 65⁄1 и ул. А. Сембинова, 24. Их жители рады такому обновлению, а дети – вдвойне. Была организована настоящая концертная площадка, для маленьких жителей с развлекательной программой выступили аниматоры, состоялись турниры.

А еще в этот день в Астане на балконах жилых домов можно было увидеть государственные флаги. Такой челлендж организовали в рамках акции «Флаг в каждом доме». Многие горожане поддержали инициативу и вывесили Государственный флаг на окнах и балконах своих квартир.

В целом в столице в честь Дня государственных символов РК прошло более 600 имиджевых разноплановых мероприятий, в их числе информационные часы, книжные выставки, познавательные состязания, конкурсы рисунков, акции, принятие присяги молодыми государственными служащими и другое.