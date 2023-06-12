Главный флаг Казахстана приспустили в Астане

Ровно сутки флаг будет висеть на высоте 50 метров.

Фото: Kazpravda.kz

В столице в день общенационального траура приспустили главный флаг страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Согласно закону РК, ровно сутки, в течение 12-го июня вплоть до 00:00 флаг будет висеть на высоте половины флагштока (50 метров).

Главный флаг расположен на площади государственных символов Казахстана в Астане.

12 июня в Казахстане объявлен Днем общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате пожаров в области Абай. Соответствующий указ подписал президент Казахстана.