Главный продукт

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Рысбек Жантыкеев

Текущая неделя началась для кандидата в президенты Жигули Дайрабаева со встречи с производителями зерна, муки и макаронных изделий в Акмолинской области. В ТОО «Аян», что находится в селе Анар Аршалынского района, кандидат ознакомил избирателей с основными направлениями своей предвыборной программы.

Стоит сказать, что товарищество мукомолов «Аян», одно из первых созданных близ столицы для обеспечения ее мукой, входит в продовольственный пояс Астаны. Часть зерна для дальнейшего помола в «Аяне» выращивают самостоя­тельно. В целом производство функ­ционирует стабильно, но из-за резкого повышения цен на зерно сегодня возникают трудности.

Разговор в ходе встречи шел о том, что после ценовых скачков на зерновом рынке мукомольные предприятия не должны метаться в поисках дешевого сырья. Имея представление о добросовестности зерновых поставщиков, следует заключать долгосрочные договоры о поставке сырья на выгодных для всех условиях.

Еще одним шагом государства по поддержке мукомолов могло бы стать снижение для них процентной ставки по кредитам. Чтобы они могли за счет дешевых кредитов закупить зерно у фермеров.

В этот же день Жигули Дайрабаев встретился с жителями аула Анар. В ходе встречи речь шла о создании потребительских коо­перативов. Дело в том, что жители этого аула продают свою мясную и молочную продукцию в столице, и кооперация могла бы решить многие их проблемы.

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