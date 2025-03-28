В ходе переговоров вице-премьер Канат Бозумбаев и Шэнь Цзиньшэн рассмотрели реализацию проекта «Китайско-Казахстанский международный торгово-логистический центр» в районе Жетыген города Алатау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Проект направлен на развитие экономических и транспортных связей между Казахстаном и Китаем. В его рамках планируется строительство железнодорожной и мультимодальной инфраструктуры и складских комплексов.

Стороны договорились о дальнейшей проработке условий партнерства. В ближайшее время состоятся дополнительные переговоры с представителями компании и государственных органов.