Глава государства поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Касым-Жомарт Токаев отметил, что месяц Рамазан призывает к духовному очищению, помощи нуждающимся, благотворительности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Сердечно поздравляю вас с началом месяца Рамазан, имеющим особое значение для нашего народа. В дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман. Месяц Рамазан призывает к духовному очищению, помощи нуждающимся, благотворительности, способствуя тем самым продвижению общечеловеческих идеалов, – говорится в сообщении.

Президент отметил, что страна, в которой чтут свои религиозные и культурные традиции, царят мир и согласие, преодолеет любые вызовы.