Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили ситуацию вокруг ТЭЦ Бишкека

Казахстан увеличил поставки электроэнергии с Жамбылской ГРЭС, передает Kazpravda.kz
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым, в ходе которого по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по координации содействия в урегулировании ситуации вокруг ТЭЦ города Бишкек.
«В этой связи глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана проинформировал о предпринимаемых мерах по восстановлению работы ТЭЦ, а также выразил благодарность за оказываемую Казахстаном поддержку и оперативное решение вопроса, связанного с увеличением объемов поставок электроэнергии с Жамбылской ГРЭС», - говорится в сообщении МИД Казахстана.