Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили ситуацию вокруг ТЭЦ Бишкека

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Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым, в ходе которого по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по координации содействия в урегулировании ситуации вокруг ТЭЦ города Бишкек.