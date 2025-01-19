«Год будет непростым» – эксперт об экономике Казахстана в 2025 году

По мнению Расула Рысмамбетова, придется принимать давно назревшие непопулярные реформы, которые откладывались в предыдущие годы, чтобы привести цены в рыночное состояние, выправить ситуацию с налогами, улучшить их администрирование, где-то возможно даже пересмотреть ставки

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению премьер-министра о разработке новых подходов к реформе бюджетно-налоговой политики вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел первое заседание Экспертного совета при МНЭ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В заседании Совета приняли участие министр финансов Мади Такиев, заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и более 20 экспертов, в числе которых – руководители крупных финансовых, инвестиционных, аналитических и консалтинговых организаций, Совета Ассоциации финансистов Казахстана, НПП «Атамекен».

Участники обсудили меры по повышению доходности бюджета. В частности, комплекс новых и уже предложенных в рамках разработки нового налогового кодекса мер. Большинство участников согласились с предлагаемыми в новой редакции кодекса изменениями по исключению ряда действующих налоговых льгот, повышению ставки корпоративного подоходного налога (КПН) для банков и финансовых организаций, переносу сроков введения налогообложения вознаграждений по государственным ценным бумагам с 2030 года на 2026 год, пересмотру налогообложения игорного бизнеса. Эти меры призваны увеличить доходность поступлений в бюджет на более чем 1 трлн тенге.

Однако этих изменений недостаточно для покрытия существующего разрыва между расходами и доходами бюджета. Как было отмечено на совещании, ежегодная нагрузка на бюджет увеличивается, растут социальные расходы, в то время как на развитие реального сектора экономики приходится меньше 10% расходов бюджета. И без реформ в налогово-бюджетной сфере исправить ситуацию практически невозможно.

Участники встречи выразили свое мнение и предложения по выравниванию разбалансированности между денежно-кредитной и фискальной политиками и повышению эффективности системы налогообложения.