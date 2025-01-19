«Год будет непростым» – эксперт об экономике Казахстана в 2025 году

Экономика,Правительство
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По мнению Расула Рысмамбетова, придется принимать давно назревшие непопулярные реформы, которые откладывались в предыдущие годы, чтобы привести цены в рыночное состояние, выправить ситуацию с налогами, улучшить их администрирование, где-то возможно даже пересмотреть ставки

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению премьер-министра о разработке новых подходов к реформе бюджетно-налоговой политики вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел первое заседание Экспертного совета при МНЭ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В заседании Совета приняли участие министр финансов Мади Такиев, заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и более 20 экспертов, в числе которых – руководители крупных финансовых, инвестиционных, аналитических и консалтинговых организаций, Совета Ассоциации финансистов Казахстана, НПП «Атамекен».

Участники обсудили меры по повышению доходности бюджета. В частности, комплекс новых и уже предложенных в рамках разработки нового налогового кодекса мер. Большинство участников согласились с предлагаемыми в новой редакции кодекса изменениями по исключению ряда действующих налоговых льгот, повышению ставки корпоративного подоходного налога (КПН) для банков и финансовых организаций, переносу сроков введения налогообложения вознаграждений по государственным ценным бумагам с 2030 года на 2026 год, пересмотру налогообложения игорного бизнеса. Эти меры призваны увеличить доходность поступлений в бюджет на более чем 1 трлн тенге.

Однако этих изменений недостаточно для покрытия существующего разрыва между расходами и доходами бюджета. Как было отмечено на совещании, ежегодная нагрузка на бюджет увеличивается, растут социальные расходы, в то время как на развитие реального сектора экономики приходится меньше 10% расходов бюджета. И без реформ в налогово-бюджетной сфере исправить ситуацию практически невозможно.

Участники встречи выразили свое мнение и предложения по выравниванию разбалансированности между денежно-кредитной и фискальной политиками и повышению эффективности системы налогообложения.

«2025 год для Казахстана будет непростым. Нам придется принимать давно назревшие реформы, которые откладывались в предыдущие годы. Это приведение цен в рыночное состояние, чтобы государство могло продолжать исполнять свои социальные обязательства. Нам нужно, к сожалению, сейчас принять ряд непопулярных реформ, чтобы выправить ситуацию с налогами, улучшить их администрирование, где-то возможно даже пересмотреть ставки. Самое главное, нам нужно это делать даже не для того, чтобы сохранить Нацфонд, а чтобы экономика продолжила быть рыночной. Новый налоговый кодекс, часть предложений в который мы сегодня обсуждали, скоро будет в общественном доступе. Призываю всех высказать свое мнение», — отметил председатель правления «КФ NAC Analytica» (NU) Расул Рысмамбетов.

«Сегодня мы говорили о новом Налоговом кодексе, который готовит Министерство национальной экономики Республики Казахстан. В ходе обсуждения основное внимание уделялось многочисленным предлагаемым изменениям. Рассматриваемый сейчас Налоговый кодекс, прежде всего, очень важен для будущего нашей страны. Конечно, есть много предложений, например, по улучшению налогового администрирования, повышению или снижению налоговых ставок и т. д. В этой связи нам нужны решения, которые будут способствовать улучшению будущего нашего народа. Вот в чем заключается важность таких встреч, как сегодня», — подчеркнул экономист Галымжан Айтказин.

 

#экономика #налоги #бюджет #эксперты

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