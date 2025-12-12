Голливуд выбирает Мангистау: Джеки Чан снимет новый блокбастер в Казахстане

Культура
68
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Мангистауская область стала ключевой локацией для нового крупного кинопроекта с участием легендарного актёра и режиссёра Джеки Чана

Фото:©IMAGO/China News Service/Global Look Press

Решение о проведении съёмок в Казахстане было окончательно утверждено после визита киногруппы во главе с режиссёром картины «Доспехи Бога: Ультиматум» Робертом Куном, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

В течение нескольких дней представители проекта изучали природный потенциал Мангистау, оценивая разнообразие пейзажей, инфраструктурные возможности и логистику. Делегация посетила десятки уникальных природных объектов — от каньонов и побережья Каспия до плато и известняковых массивов, которые не имеют аналогов в мире. По итогам анализа именно Мангистау признан наиболее подходящей локацией для масштабных сцен будущего фильма.

Выбор Казахстана для съёмок голливудского блокбастера рассматривается как важное событие для отечественной киноиндустрии. Реализация проекта укрепит позиции страны на международной кинематографической карте, повысит интерес зарубежных студий к Казахстану и позволит продемонстрировать потенциал региона как площадки для высокобюджетных съёмок.

Отмечается, что участие международной команды и признанных мастеров кино создаёт условия для профессионального обмена, вовлечения казахстанских специалистов и расширения возможностей локального кинопроизводства. Кроме того, показывая природное и культурное наследие Мангистау мировому зрителю, проект будет способствовать росту туристической привлекательности региона.

Подготовительные мероприятия по организации съёмочного процесса продолжатся в установленном порядке.

#культура #Джеки Чан #блокбастер

Популярное

Все
Итоги большого общественного пути
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Идеи, лаборатории и люди
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Глава государства прибыл в Ашхабад
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Гонка за квотами
У опытных лидеров – достойная смена
Соревнования для юных талантов
Труд как зеркало таланта
Сочетая академизм и современные практики
Аудит переходит на превентивную цифровую модель
Пионы среди зимы
Усиливается защита интеллектуальной собственности
Мегаполис, меняющий стандарты развития
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Оскорбление есть – наказания нет
В интересах Казахстана и Ирана
Қазақ тілі: вчера и сегодня
Оляпка – хозяйка студеных вод
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
В тройке лидеров
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Казахстан вошел в ТОП-25 стран по количеству объектов культ…
Новый музей искусств открылся в Астане
Когда вещи говорят
Праздничный концерт к юбилею казахстанского поэта прошел в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]