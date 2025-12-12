Мангистауская область стала ключевой локацией для нового крупного кинопроекта с участием легендарного актёра и режиссёра Джеки Чана

Фото:©IMAGO/China News Service/Global Look Press

Решение о проведении съёмок в Казахстане было окончательно утверждено после визита киногруппы во главе с режиссёром картины «Доспехи Бога: Ультиматум» Робертом Куном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

В течение нескольких дней представители проекта изучали природный потенциал Мангистау, оценивая разнообразие пейзажей, инфраструктурные возможности и логистику. Делегация посетила десятки уникальных природных объектов — от каньонов и побережья Каспия до плато и известняковых массивов, которые не имеют аналогов в мире. По итогам анализа именно Мангистау признан наиболее подходящей локацией для масштабных сцен будущего фильма.

Выбор Казахстана для съёмок голливудского блокбастера рассматривается как важное событие для отечественной киноиндустрии. Реализация проекта укрепит позиции страны на международной кинематографической карте, повысит интерес зарубежных студий к Казахстану и позволит продемонстрировать потенциал региона как площадки для высокобюджетных съёмок.

Отмечается, что участие международной команды и признанных мастеров кино создаёт условия для профессионального обмена, вовлечения казахстанских специалистов и расширения возможностей локального кинопроизводства. Кроме того, показывая природное и культурное наследие Мангистау мировому зрителю, проект будет способствовать росту туристической привлекательности региона.

Подготовительные мероприятия по организации съёмочного процесса продолжатся в установленном порядке.