Указ принят в целях стимулирования устойчивого роста инновационно ориентированной экономики Республики Казахстан, привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли и формирования регионального центра деловой и инновационной активности международного значения на основе накопленного потенциала Алматинской агломерации.

Напомним, что в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил внимание развитию города Алатау.

- Во многих динамично развивающихся странах полюсами притяжения инвестиций и технологий стали так называемые города опережающего развития. Нашим новым центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау. Для реализации этого общенационального по своей сути проекта выделена территория, завершена первичная планировка, подключены ключевые инфраструктурные сети.

В ходе моего недавнего визита в Китай заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта Alatau City. Следующим шагом должно стать создание прочной институциональной основы Alatau City. Необходимо в течение десяти дней подготовить проект Указа о предоставлении городу специального статуса с прямым подчинением Правительству, - сказал Президент.