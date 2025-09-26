Главой государства подписан Указ о придании городу Алатау специального статуса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указ принят в целях стимулирования устойчивого роста инновационно ориентированной экономики Республики Казахстан, привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли и формирования регионального центра деловой и инновационной активности международного значения на основе накопленного потенциала Алматинской агломерации.
Напомним, что в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил внимание развитию города Алатау.
- Во многих динамично развивающихся странах полюсами притяжения инвестиций и технологий стали так называемые города опережающего развития. Нашим новым центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау. Для реализации этого общенационального по своей сути проекта выделена территория, завершена первичная планировка, подключены ключевые инфраструктурные сети.
В ходе моего недавнего визита в Китай заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта Alatau City. Следующим шагом должно стать создание прочной институциональной основы Alatau City. Необходимо в течение десяти дней подготовить проект Указа о предоставлении городу специального статуса с прямым подчинением Правительству, - сказал Президент.
Глава государства поручил в течение полугода принять отдельный закон, в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель и другие важные аспекты. По его словам, Alatau City будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни.