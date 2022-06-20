Город отмечает день рождения

В сквере «Шәмші аллеясы» прошел праздничный концерт, посвященный творчеству композитора Шамши Калдаякова

и любимому городу.

Концерт «Шымкенттің шырайы – Шәмші» приурочили ко Дню города, как и многочисленные фестивали, выставки, конкурсы, проведение которых позволило большому количеству горожан почувствовать атмо­сферу праздника. Многолюдно было пятничным вечером и в сквере «Шәмші аллеясы». Сотни горожан пришли порадоваться успехам города, поздравить друг друга с днем рождения Шымкента, послушать любимые песни, включая популярные композиции своего земляка Шамши Калдаякова.

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении композитору звания «Қазақстанның Еңбек Ері» – знака отличия высшей степени – за особые заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа. Автора Государственного гимна РК и многочисленных песен, которые знают и с удовольствием поют казахстанцы, южане боготворят. Шамши Калдаяков родился и вырос в Южном Казахстане, жил в Шымкенте, где написал много своих произведений.

Еще на заре независимости шымкентцы инициировали проведение ежегодного фестиваля, который очень быстро обрел статус Международного фестиваля песен «Менің Қазақстаным». На песенном конкурсе звучали не только популярные песни – «Ана туралы жыр», «Ақ сұңқарым», «Қара көз» и другие, но и малоизвестные на тот момент произ­ведения.

Композитора называют Королем казахского вальса, и это служит высшим признанием его таланта. Огромная популярность его творческого наследия объясняется необычайной мелодичностью и душевностью композиций.

– День города – особый праздник, – обратился к публике, собравшейся под открытым небом, аким Шымкента Мурат Айтенов. – В течение недели проходят различные мероприятия для жителей и гостей, в их чис­ле и торжественный концерт, посвященный памяти великого композитора Шамши Калдаякова. И то, что накануне Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении ему звания «Қазақстанның Еңбек Ері», только подтверждает огромный вклад композитора в развитие отечественной музыкальной и песенной культуры. Пусть наш древний город развивается и дальше, а мелодичные песни Шамши звучат в каждом доме!

Мурат Айтенов напомнил, что четыре года назад было принято историческое решение о преобразовании Шымкента в город респуб­ликанского значения. Укреп­ление его статуса создало широкие возможности для перспективного развития. Становление Шымкента в качестве современного промышленного, инновационного, технологического центра, где созданы все возможности для развития торговли и логистики, находится под пристальным вниманием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

– Большое внимание уделяется строительству и реконструкции инженерной инфраструктуры, – отметил Мурат Айтенов. – Запущены подстанция «Бозарык» и АГРС-3, решен вопрос дефицита электроэнергии и природного газа. Мощностей хватит на ближайшие 5–6 лет. В следующем году мегаполис будет на 100% обеспечен питьевой водой и электроэнергией.

Преображение города-миллионника свидетельствует, что решение оправдало себя: растет численность населения, увеличивается объем промышленной продукции и бюджет города. Шымкентцы стремятся своим трудом сделать город современным и комфортным, приумножить его трудовую славу. По традиции в День города отметили наградами тех, кто помогал стать Шымкенту процветающим.

Лучшим из лучших присвоили звание «Почетный гражданин города Шымкента», тем самым оценив их вклад в социально-экономическое и общественное развитие. Награды вручил аким города Мурат Айтенов. Среди награжденных – доктор медицинских наук, доцент Южно-Казах­станской медицинской академии Сауле Абсеитова. Она хорошо известна шымкентцам как основатель городского кардиологического центра, выведенного по ее инициативе в отдельную службу. С тех пор это направление активно развивается. Врачи освоили десятки уникальных методик лечения, проводят сложнейшие операции на открытом сердце.

Свой день рождения Шымкент отметил с размахом. До позднего вечера в сквере «Шәмші аллеясы» звучала музыка. На праздничном концерте выступили звезды отечественной культуры – Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, Нургали Нусипжанов, Медеу Арынбаев, Уралхан Сеилбекова, Нуржамал Усенбаева, Жубаныш Жексенулы, Бауыржан Исаев.