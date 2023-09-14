Супруги убеждены, что хорошо зарабатывать и сполна реализовывать заложенные в тебе таланты можно не только в городе, но и на селе. И доказывают это не на словах, а на деле.

...Семь лет назад молодая пара Самат Жанаев и Ляззат Абельдинова еще были жителями Астаны.

К слову, женщина вообще коренная горожанка, поэтому представления о сельском быте, по сути, не имела. За плечами обоих оставалась учеба в вузах и даже работа по специальности.

К примеру, Ляззат окончила финансовый факультет академии и трудилась в солидном республиканском госучреждении. Решен был у молодой семьи и квартирный вопрос. Казалось бы, что еще надо для счастливой, безбедной жизни? Но переезд из города в село вопреки всем существующим ныне шаблонам все-таки состоялся.

Мне довелось побывать в доме Самата и Ляззат, что в селе Сабынды Коргалжынского района. Глава семьи оказался занят неотложной работой в хозяйстве, поэтому уделить время мне смогла только хозяйка.

С ее слов, главной причиной кардинального и ставшего неожиданным для друзей и близких решения стало желание Самата – он родом из Коргалжынского района и мечтал вернуться на малую родину. И еще одно желание подтолкнуло – хотелось питаться только свежими и натуральными продуктами.

– Все мы знаем, что здоровье человека зависит от того, что он ест, – говорит Ляззат. – Сначала мы выращивали и получали основные крестьянские продукты чисто для семейного стола. Но по мере освоения сельскохозяйственных навыков росли и продовольственные излишки, которые пришлось продавать. Вскоре поняли, что это может приносить доход, и постепенно втянулись в наш сегодняшний сельский бизнес.

Правда, до этого «городские» фермеры прикупили в небольшом селе Сабынды старый дом с участком земли. Отремонтировали его для дальнейшего постоянного проживания, а затем продали автомобиль, чтобы обзавестись средствами для строительства животноводческого помещения.

В появившейся на подворье небольшой ферме стали держать первых четырех кобыл. Доить и продавать кумыс населению. За счет этого и жили, сознательно отказывая себе во многом, пока не пришло понимание, что семейному бизнесу очень необходима серьезная инвестиционная подпитка для дальнейшего развития. Так они решились на первый и пока еще единственный в своей фермерской биографии кредит в размере двух миллионов тенге. Они были предоставлены АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

– На эти деньги мы закупили молочное поголовье КРС, – рассказывает собеседница. – Начали доить коров и продавать молоко, что стало дополнительным источником дохода. Одновременно рассчитывались с кредитом, а на свободные средства продолжали приобретать дойных кобыл.

Сейчас в нашем хозяйстве 50 кобыл, есть молочное стадо коров, овцы, откормочная площадка с поголовьем. В общем, за минувшие семь лет мы смог­ли создать неплохой бизнес. Поэтому сейчас могу с уверенностью утверждать, что и на селе можно неплохо зарабатывать. Только, чтобы преуспеть, нужно уметь трудиться, иметь конкретную цель и правильно считать деньги.

По мнению предпринимательницы, многие односельчане, а в Сабынды почти все держат скот, недооценивают значение его породы. Стараются просто умножить имеющееся стадо, хотя это не приносит нужного эффекта, не прибавляет дохода семье. Между тем жизнь доказала, что пора переходить на более продуктивные породы скота. Если в твоем приоритете выращивание и продажа мяса, то в нашем северном регионе лучше всего разводить овец едильбаевской и гиссарской пород, кушумских и мугалджарских лошадей, из КРС выбирать казахскую белоголовую.

– Когда только начинали заниматься кумысом, у нас были кобылы, которые давали в день не больше чашки молока... Потом закупили племенных молочных кобыл.

В результате удои увеличились до 10 литров. То же самое и с откормом скота, стараемся брать только мясную породу.

В общем, в нашем деле нужно считать, причем считать с калькулятором, – говорит Ляззат. – Из техники мы вначале при­обрели с рук колесный трактор. Починили его и использовали на работах в хозяйстве. Теперь вот наметили покупку уже нового трактора на собственные средства. Ранее смог­ли обзавестись КамАЗом, чтобы перевозить на нем скот.

К слову, управляются с хозяйством супруги большей частью своими силами. С наймом работников, как выяснилось, дело обстоит непросто. Вроде и готовы фермеры платить по местным меркам неплохую зарплату жителям села, но те не горят желанием идти работать в хозяйство. Ведь трудиться здесь придется с полной отдачей, засучив рукава, а это далеко не каждому нравится, несмотря на гарантированное денежное вознаграждение, нормированный рабочий день, бесплатный обед... Приходится брать людей со стороны.

Впрочем, главной головной болью для Самата и Ляззат является получение земельного участка. В настоящее время границы их хозяйства ограничиваются подворьем. Нет в наличии сельскохозяйственных угодий, поэтому открыли только ИП.

Чтобы перейти в категорию фермерского хозяйства, нужна земля. К слову, по названной причине лишены предприниматели и доступа к государственным субсидиям. Хотя фактически делают то же самое, что и фермерские хозяйства. Пастбищ нет совсем, а покосы приходится арендовать у имеющих землю фермеров. С условием, что хозяину в качестве платы будет отдана половина скошенного и собранного с участка сена.

В общем, без земли никак нельзя, и нужно решать эту проблему. Тогда удастся запустить молочно-товарную ферму, о которой мечтает Ляззат. По словам предпринимательницы, построить нужные помещения и оснастить их оборудованием можно в течение года. Ко всему это еще и новые рабочие места.

Вот такие планы у молодой семьи. Она дает повод задуматься тем, кто стоит перед выбором: уезжать или остаться в родном селе? Дело это, конечно, сугубо личное. Но если все же выбрать второе, то есть шанс реализовать свою мечту без отрыва от родного дома.