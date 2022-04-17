Горящий автомобиль внезапно отъехал от других машин в Павлодаре (видео)

Необычное видео очевидцы выложили в социальных сетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой Pavlodarnews.kz.

В одном из павлодарских Instagram-пабликов разместили видео, с легковым автомобилем, который загорелся во дворе одной из многоэтажек.

Очевидцы зафиксировали, как горящая легковушка отъехала от других авто. Что стало причиной спасительного движения, неизвестно.

По информации пресс-службы областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, 16 апреля в 10:44 поступил звонок о пожаре по адресу: улица Кривенко, 81.

«Во дворе на открытой территории полностью выгорела автомашина Lada Priora 2010 года выпуска. Огонь был ликвидирован в 11:02. Причина и ущерб устанавливаются», - говорится в сообщении.

На место ЧП выезжали пять сотрудников ДЧС на одной единице техники.