Необычное видео очевидцы выложили в социальных сетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой Pavlodarnews.kz.
В одном из павлодарских Instagram-пабликов разместили видео, с легковым автомобилем, который загорелся во дворе одной из многоэтажек.
Очевидцы зафиксировали, как горящая легковушка отъехала от других авто. Что стало причиной спасительного движения, неизвестно.
По информации пресс-службы областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, 16 апреля в 10:44 поступил звонок о пожаре по адресу: улица Кривенко, 81.
«Во дворе на открытой территории полностью выгорела автомашина Lada Priora 2010 года выпуска. Огонь был ликвидирован в 11:02. Причина и ущерб устанавливаются», - говорится в сообщении.
На место ЧП выезжали пять сотрудников ДЧС на одной единице техники.