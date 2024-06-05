На 4 года посадили госслужащего за подстрекательство к даче взятки

Коррупция, Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Также он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудник отдела охраны труда и безопасности пообещал директору ТОО изменить акт комиссии спецрасследования несчастного случая через взятку другому должностному лицу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

В суде №2 города Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого в подстрекательстве к даче взятки в значительном размере (ч. 4 ст. 28 – ч. 2 ст. 367 УК), покушении на хищение чужого имущества в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 3 ст. 24 - п.п. 1,2 ч. 3 ст. 190 УК).

Суд установил, что руководитель отдела охраны труда и безопасности управления госинспекции труда уговором склонил директора ТОО (в отношении него зарегистрировано уголовное дело) к даче взятки должностному лицу. Обманул, пообещав тому, что за вознаграждение может изменить акт комиссии специального расследования несчастного случая.

Подсудимый за положительное решение этого вопроса получил от директора ТОО 6 млн тенге.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, результатами негласных следственных действий, протоколом личного обыска, заключениями судебной видео - фонографической и судебно-психолого-филологической экспертиз.

Решением суда он признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор суда не вступил в законную силу.
 

#суд #взятка #госслужащий

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