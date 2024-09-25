Госсоветник провел встречи с общественниками Западно-Казахстанской области

Такие встречи в регионах направлены на дальнейшее укрепление диалога с общественностью и выработку новых идей и инициатив в рамках деятельности Национального курултая, отметили в Акорде

Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин совместно с членами Национального курултая Айман Умаровой, Нурланом Дулатбековым, Тулегеном Букуровым, Каирбеком Арыстанбековым, Айнур Сабитовой, Юрием Шином, Тохтарбаем Керимкуловым, Бауыржаном Губайдуллиным провел ряд рабочих встреч в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В частности, Ерлан Карин и члены Национального курултая обсудили с представителями общественных советов вопросы реализации Послания главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» в стране и в регионе.

Далее состоялась беседа с интеллигенцией Западно-Казахстанской области: учеными, деятелями культуры и искусства, писателями и общественными деятелями. В ходе дискуссии Ерлан Карин рассказал об общенациональных проектах Национального курултая в сферах образования, науки и культуры.

На встрече госсоветника с директорами ряда школ Западно-Казахстанской области была рассмотрена новая программа воспитательной работы «Біртұтас тәрбие», реализация которой началась с текущего учебного года.

Ерлан Карин ознакомился с работой областного методического Центра психологической поддержки, открытого в июле текущего года в рамках реализации Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы.

Кроме того, члены Национального курултая – адвокат Айман Умарова и юрист Айнур Сабитова посетили Кризисный центр для жертв бытового насилия. Здесь состоялось обсуждение вопросов практической реализации мер в рамках принятого закона, направленного на защиту прав женщин и обеспечение безопасности детей.

В рамках рабочей поездки государственный советник также провел совещание по вопросам внутренней политики с участием акима области Наримана Турегалиева, акимов городов и районов, руководителей государственных органов. В повестку дня совещания вошли промежуточные итоги реализации президентских инициатив по таким актуальным направлениям идеологической работы, как укрепление общественной консолидации, развитие институтов гражданского общества, поддержка молодежи, координация ономастической работы и экспертно-аналитическая деятельность.