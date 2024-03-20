Гостей встречает весенний бал!

Для этого театральное фойе существенно преобразилось, став похожим на уголок казахского аула с раскинувшимися юртами, ломившимися от национальной еды дастарханами и традиционными развлечениями, принять участие в которых мог­ли все желающие. Организаторы, одетые в костюмы батыров, палуанов и степных красавиц, показывали гостям, как играть в асыки, какую силу и сноровку нужно иметь, чтобы победить в перетягивании каната, и какого упорства требует от борцов древняя борьба қазақ күресі.

Гостями мероприятия стали представители дипломатических миссий и депутатского корпуса, а также видные общественные деятели и руководители этнокультурных объединений.

Характерной особенностью мероприятия стал особый дресс-код: все гости пришли в национальной одежде своих народов, еще раз подчеркнув полиэтничность и мультикультурализм казахстанского общества. Зрители активно участвовали в предложенных им играх и развлечениях, поддерживали аплодисментами выступления танцевальных коллективов и состязались в силе, напоминая тем самым о богатстве казахской национальной культуры и ее общечеловеческом значении.

Открыла мероприятие министр культуры и информации РК Аида Балаева. В своем выступлении она отметила тот факт, что из поколения в поколения народы Востока передавали традиции празднования Наурыза. С течением времени праздник расширил свою географию и приобрел поистине мировое значение.

– В народе повелось: чем щедрее будет отмечен Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда изобилие праздничных обычаев и атрибутов. Древний праздник Наурыз гармонично транслировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности. Современные очертания праздника существенно отличаются от их прежнего содержания. Это не только театрализованные представления, богато убранные юрты и вкусно приготовленный наурыз көже, но и проведение благотворительных акций, народно-спортивных игр, уход за зелеными насаждениями, посадка деревьев, уборка парков и других зон отдыха, улиц и площадей. В наши дни Наурыз мейрамы стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня он одинаково дорог всем этносам, живущим в многоэтническом Казахстане, – подчеркнула Аида Балаева.

Также глава МКИ отметила, что ведется активная работа по развитию культурных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья. Так, в праздничные дни Наурыза произведения крупнейших казахских композиторов зазвучат на волнах 25 радиостанций мира. Подобные договоренности удалось заключить благодаря поддержке Министерства иностранных дел РК.

Для гостей мероприятия прозвучали лучшие образцы музыкального наследия народов мира. Танцевальные коллективы позволили зрителям познать красоту национальных танцев, которые воплотили в себе душевное богатство создавших их народов. Яркая и богатая программа стала знаковым событием в культурной жизни нашей страны и позволила лучше познать исторические традиции древнего праздника Наурыз.