Госзакупки: Генпрокуратура проверяет законность расходования средств

Принятыми надзорным органом мерами в прошлом году в доход государства взыскано 10 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

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Генеральная прокуратура рассказала о принимаемых мерах по обеспечению законности в сфере государственных закупок и расходования бюджетных средств.

- В 2023 году установлено более 2,5 тыс. нарушений на всех стадиях от планирования до приемки товаров, работ и услуг. По ним внесено 1,4 тыс. актов надзора. Принятыми мерами в доход государства взыскано 10 млрд тенге, - сообщили в главном надзорном органе страны.

Незаконные конкурсы отменены и проведены в соответствии с требованиями законодательства.

- Для установления системных проблем в указанной сфере в конце прошлого года в министерстве финансов и местных исполнительных органах проведены проверки. Выявлены факты неоднозначного применения норм законодательства о госзакупках, длительного рассмотрения возражений на акты органов внутреннего государственного аудита и другие нарушения, - отметили в генпрокуратуре.

Работа в сфере обеспечения законности расходования госсредств продолжается и находится на особом контроле.