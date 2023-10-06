Госзакупки на 3 млрд тенге отменили прокуроры в области Жетысу

По данным ведомства, только в этом году прокуратура региона отменила госзакупки на сумму более 3 млрд тенге.

Отмечается, что госорганы в основном необоснованно завышали квалификационные требования потенциальным поставщикам, объявляли конкурсы на строительство автодорог без обязательной государственной экспертизы и т. д.

"Еще на 85 млн тенге предотвращены закупки, которые госорганы пытались необоснованно совершить из одного источника. Лишь в одном Алакольском районе привлечены к ответственности 10 человек, из них 4 акима сельских округов" - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 74 должностных лица привлечены к штрафу на общую сумму 13 млн тенге.