Незаконные госзакупки на 7,1 млрд тенге отменили в СКО

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Так, сотрудники отдела ЖКХ в Петропавловске в нарушение требований законов о госзакупках и строительной деятельности проводили закупки по строительству объекта на сумму 3,6 млрд тенге без указания адресов и объемов работ.

Также в районе Шал акына отдел экономики и финансов вопреки требованиям закона «О государственных закупках» проводил закупку по асфальтированию придворовых территорий на сумму 57,8 млн тенге без указания адресов и объемов работ.

В Есильском районе отдел ЖКХ в нарушение статьи 21 закона проводил закупки по приобретению угля на сумму 113,8 млн тенге с указанием конкретной марки закупаемого товара, что является недопустимым.

По протестам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных граждан к ответственности.

«Всего с начала года в этой сфере прокурорами отменено 20 государственных закупок, в результате предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 7,1 млрд тенге», – говорится в официальном сообщении.

За допущенные нарушения к различным видам ответственности было привлечено 29 граждан, в том числе 7 – за дискредитацию госслужбы, из которых 4 – уволены, 3 – получили предупреждение о неполном служебном соответствии.