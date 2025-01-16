Готовь сани летом, а «лейку» – зимой

Дефицит поливной воды в вегетационный период уже неоднократно ставил под удар урожаи местных фермеров. Местные власти прилагают усилия для того, чтобы на поля поступало как можно больше живительной влаги, но проблему с поливом за один сезон не решить.

В первую очередь ирригаторы обращают внимание на состоя­ние действующих гид­ротехнических сооружений и сети каналов, многие из них не ремонтировались на протяжении десятков лет.

– Важным и масштабным вопросом для региона является решение проблем орошения, – обозначил задачу в ходе брифинга, проведенного региональной службой коммуникаций, руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Олжас Баккараев.

Он отметил, что в позапрошлом году на 53 675 тысяч тенге, выделенных из областного бюджета, было отремонтировано девять водохранилищ: Воинское – в Байзакском районе, Аспара-1, Маханды и Акермен-1 в – Меркенском, Жадик, Ойык, Карашат, Казакбай и Болеккызыл – в Таласском районах.

В минувшем году приведено в порядок еще девять объектов. Среди них – Алденбай в районе Турара Рыскулова, Аспара-3, Гаус, СТФ, Гранитогорск и Шубай – в Меркенском районе, Богет-3 и Рахат – в Жамбылском районе и Кошкар-ата – в Жуалах. На сегодня строительные работы на всех водоемах завершены полностью. Выделенные средства освоены.

Как подчеркнул глава областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в наступившем году продолжится многофакторное обследование десяти ­водоемов, находящихся в ведении ирригационного ведомства. Данная работа выполнена на 90%. В зону внимания попали акватории ­Сулуколь в Жамбылском районе, Береке – в Жуалах, байзакские Карабакыр и Аккумбез, шуский Буланбай, Шилик – в районе Турара Рыскулова, Ленин жол – в Меркенском районе, Тамды и Алтынколь – в Таласском, а также Ешкили-Кордай – в Кордайском. На исследования предусмотрено более 53 млн тенге.

На разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта пяти водохранилищ предусмотрено еще 30 млн тенге. Готовятся необходимые материалы по объектам: Кокишколь в Жамбылском районе, Колтоган – в Меркенском, Каратас – в Сарысуском, а также Абдирасил и Дулатбай – в Таласском.

Планируется отремонтировать 12 водохранилищ, установить системы оповещения на семи и водомерные рейки на 113 водо­хранилищах. Но и это еще не все. Начата реконструкция четырех существующих водохранилищ, завершить которую предусмот­рено в 2026-м.

– На реконструкцию водо­хранилища Ынталы, расположенного в Сарысуском районе, из республиканского бюджета выделено 202 миллиона тенге. Строи­тельные работы выполнены на 21 процент. В настоящее время они приостановлены в связи с внесением поправок в проект, которые связаны с удорожанием стройматериалов, – рассказал Олжас Баккараев.

С 2019 года ведутся работы по модернизации водохранилища Тасоткель в Шуском райо­не. Общая стоимость проекта составила 3 млрд 115 млн тенге. Уже освоено 2 млрд 988 млн тенге. Строительные работы практически завершены. Разрабатываются рабочие проекты на реконструкцию водохранилищ Терс-Ащибулак и Караконыз, находящихся в республиканской собственности.

Для сокращения зависимос­ти от водоснабжения из соседнего Кыргызстана планируется строи­тельство 12 новых накопителей влаги. С 2022 года в Меркенском районе уже ведется сооружение трех новых водохранилищ – Андас-1, Андас-2 и Андас-3 – общим объемом 1,9 млн куб. м. На сегодня строительные работы выполнены на 70%. Совсем скоро местные аграрии почувствуют заметное облегчение и будут меньше переживать за урожай в условиях жаркой погоды.

Для строительства еще трех водохранилищ – Акмола в Таласском районе, Ыргайты и Калгуты в Кордайском – в нас­тоящее время Министерством водных ресурсов и ирригации РК разрабатывается соответствующая проектно-сметная документация. На сегодня подготовлена ПСД водохранилища Акмола, уже получено эксперт­ное заключение. Реализацию данного проекта планируется начать в 2025 году.

Документы для сооружения водохранилищ Ыргайты и Калгуты пока находятся в стадии разработки. Что касается оставшихся шести малых водохранилищ, то для них рабочие проекты создаются под эгидой акиматов районов.

Больным вопросом, как уже говорилось выше, является плачевное состояние оросительных каналов, которые при транспортировке воды теряют немало дефицитного ресурса.

– За счет кредитов международных финансовых институтов реализуются два проекта по реконструкции водохозяйственных и гидромелиоративных систем сразу в шести районах. Их общая стоимость составляет 37,4 миллиарда тенге, – проинформировал Олжас Баккараев. – На сегодня освоено около 27,6 миллиарда. Отремонтировано 183 канала протяженнос­тью 608 километ­ров. По плану мы должны охватить ремонтом всего 315 каналов суммарной протяженностью 867,9 километра. Работа продолжается. Кроме того, увеличен уровень охвата сточных вод на площади 47,5 тысячи гектаров (план – 69,1 тысячи гектаров).

Глава отраслевого ведомства сообщил, что в настоящее время, помимо двух вышеуказанных проектов, запускается еще один. В частности, с нынешнего года на средства, выделенные Исламским банком развития, 77 каналов будут проходить реконструкцию в один этап.

Общая стоимость проекта составляет 86,5 млрд тенге. Готовятся также документы для реконструкции других каналов. Результатом работы должно стать значительное снижение потерь воды при транспортировке по каналам и, как следствие, увеличение производства сельскохозяйст­венной продукции.