В июле казахстанские школьники отправятся в Барселону, где будут впервые представлять страну на International STEM Olympiad

фото пресс-службы STEM-академии

Мир вокруг нас меняется с невероятной скоростью. Технологии, которые вчера казались фантастикой, сегодня уже внедряются в повседневную жизнь. И сфера образования не может оставаться в стороне – она обязана не просто идти в ногу с этими переменами, а опережать их. Сегодняшним школьникам предстоит работать по профессиям, которых еще не существует, решать задачи, о которых взрослые даже не догадываются, и применять технологии, которые пока еще не созданы.

В Казахстане одной из ключевых стратегий модернизации образования стал акцент на STEM-направление – подход, объединяющий науку (Science), технологии (Technology), инженерное мышление (Engineering) и математику (Math). Такая модель помогает выстроить целостную картину мира и формировать у школьников навыки, которые действительно пригодятся в будущем.

Для реализации этих целей был утвержден государственный общеобязательный стандарт начального и основного среднего образования. В рамках этого стандарта в общеобразовательных школах реализуются учебные программы по таким обязательным предметам, как информатика, художественный труд, начальная военная и технологическая подготовка. В содержание этих предметов включены разделы и темы, посвященные основам STEM-подходов.

Так, по информации Минис­терства просвещения РК, до 2029 года в стране планируется открыть более семи тысяч со­временных кабинетов химии, физики, биологии, информатики, а также лабораторий по робототехнике и STEM.

– В соответствии с Концепцией развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023–2029 годы приоритетом является совершенствование содержания образования. Это развитие у учащихся функциональной грамотности, ориентация на развитие навыков и компетенций, а также повышение эффективности обу­чения по естественно-математическим предметам на основе STEM-подходов, – подчеркивают в ведомстве.

Планируется значительное увеличение доли школ, обеспеченных предметными кабинетами: с 75% в 2023-м до 90% в 2025-м и 100% в 2029 годах.

– Сегодня наблюдается тенденция, когда родители готовы ехать на другой конец города, чтобы их дети учились в лучшей школе, – говорит директор компании «STEM Academia» Залкарбек Мураталиулы. – Но лучшей считается та школа, которая рядом. Поэтому мы должны выстроить такую сис­тему образования, такую модель, чтобы любая сельская или городская школа во дворе была самой лучшей, как по материально-технической базе, так и по внутренней методологии.

Собственно, этим компания и занимается – оснащает школы Казахстана современным оборудованием, инновационными технологиями, предоставляет обучающие услуги, и все это в сотрудничестве с профильным ведомством, акиматами, корпорацией «Казахмыс», фондом «Қазақстан халқына» и Фондом устойчивого развития образования в Казахстане.

– Мало просто поставить совре­менные компьютеры или другое оборудование, надо научить педагогов ими пользоваться. У нас в штате есть методисты, которые занимаются непосредственно обучением учителей уже оснащенной нами школы, колледжа или вуза. Мы это делаем, потому что бывает так, что оборудование простаивает из-за того, что им не умеют пользоваться, – добавляет предприниматель.

Составление полного календарного тематического плана также помогает раскрыть потенциал оборудования. Ну, и наконец, третий этап, самый важный – STEM-олимпиады, которые проводятся совместно с акиматами и АО «Astana Innovations».

– Первая STEM-олимпиада прошла порядка девяти лет назад, в ней участвовали всего 20 учеников, а сегодня уже только заявок подается две тысячи. Из них отбор проходят около 800 учеников, и они непосредственно по нашим заданиям проходят эту олимпиаду, – рассказывает Залкарбек Мураталиулы.

Упор делается в первую очередь на практику. Например, в прошлом году участникам нужно было создать мост из деревянных шпажек – тех самых, что используют для овощей. Мост должен был быть высотой 50 см, устойчивым к сейсми­ческим нагрузкам и размещен на подвижной платформе. Сверху ставили груз, и побеждала та команда, чья конструкция дольше выдерживала нагрузку.

– Так ребенок применяет свои теоретические знания на прак­тике. Команда состоит из трех-четырех человек. Биолог, например, исследует свойства дерева, а физик продумывает, как правильно соединить элементы с точки зрения прочности, – поясняет мой собеседник.

В июле восемь победителей из Павлодара, Алматы и Астаны отправятся в Барселону, где Казахстан будет впервые представлен на International STEM Olympiad. Одна из них – ученица 11-го класса столичной средней школы № 84 Айша Темирхан – хорошо понимает, что в XXI веке требуются специалисты в таких областях, как робототехника, программирование, проектирование, кибернетика.

– В десятом классе к нам в школу пришла новая учительница, которая и предложила принять участие в STEM-олимпиаде. Тогда я ничего не знала про робототехнику. За несколько дней собрали робота и прошли городской тур, но, к сожалению, не смогли занять призовое мес­то. Но в нынешнем году мы постарались, прошли отбор и взяли второе место, – поделилась школьница.

Говоря о пользе STEM-образования, Айша отмечает, что это помогает ученикам развиваться разносторонне и дает нужные знания, которые пригодятся в будущем.

– Мне лично это помогло определиться с тем, как я хочу развиваться в дальнейшем. Все эти новые подходы заставляют и думать как-то иначе. Я научилась выполнять сложные задачи, искать инженерные проблемы и решать их, знаю, как работает техника, бывала в лабораториях. Мы не только изучаем теорию, но и закрепляем полученные знания на практике, – отмечает Айша.

Сейчас также делается упор на развитии STEM-образования в сельских школах, что раскрывает потенциал многих учеников из регионов. Это видно по их участию в олимпиадах.

STEM-образование в Казахстане становится важнейшим элементом в подготовке будущих специалистов, готовых к жизни в быстро меняющемся мире технологий и инноваций. В Казахстане активно развивается инфраструктура для STEM-направлений, создаются современные лаборатории и кабинеты, повышается квалификация педагогов.

Проводимые STEM-олимпиады и другие практические инициативы дают возможность школьникам не только теоретически освоить новые знания, но и применить их на практике. Таким образом, развитие STEM-направления в Казахстане – это не просто шаг вперед в системе образования, а важный вклад в будущее страны.