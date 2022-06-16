График работы ЦОНов планируют изменить

График работы центров обслуживания населения может измениться в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Госкорпорация «Правительство для граждан» по информации, опубликованной на портале «Открытые НПА» сообщает, что на сегодняшний день рассматривается вопрос изменения графика работы ЦОНов, указанный в сравнительной таблице внесенного в проект документа для обсуждения.

Сегодня прием заявлений и выдача готовых результатов госуслуг в ЦОНах осуществляются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов. С 18:00 до 20:00 часов – время работы 17 дежурных ЦОНов. В выходные дни ЦОНы не работают. Данный график работы сегодня официально не утвержден, но действует на протяжении двух лет.

«Мы постоянно мониторим пожелания клиентов и ведем работу по предоставлению обратной связи. Благодаря отзывам клиентов мы и создали дополнительное время обслуживания в дежурных ЦОНах. Сегодня мы видим, что население привыкло к текущему графику.

Статистика показывает, что количество клиентов, которые посещают ЦОН в выходной день, невелико, по будням в дежурное время после 18:00 часов составляет в среднем 304 человека по всей республике, из них в 5-ти областях количество не превышает 6-ти человек за 2 дополнительных часа работы ЦОНа», – поделились цифрами в «Правительстве для граждан».

Госкорпорация вносит предложение обновленного графика, который оставляет работу дежурных ЦОНов в будни до 20:00 часов и предоставляет возможность работы в субботний день до 13:00 часов. Данные меры позволят повысить эффективность работы ЦОНов.

Вместе с тем, напомнили в госкорпорации, есть альтернативные способы получения госуслуг без обращения в отделы ЦОНа –портал eGov, мобильное приложение eGov mobile и приложение «ЦОН».

Благодаря онлайн-сервисам клиентопоток в ЦОНы от года к году заметно снижается.