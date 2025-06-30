Главы Минцифры прокомментировал слухи об отказе государства от eGov

Цифровизация
87
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, отвечая на вопросы журналистов в Парламенте, прокомментировал циркулирующие слухи об отказе государства от портала eGov

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Это недостоверная информация, не подтверждаю.  eGov  — это очень популярный инструмент, который позволяет в удобном порядке получить более тысячи услуг для наших граждан», - сказал он. 

Главы Минцифры напомнил, что сегодня более 90%  государственных услуг доступны в онлайн-формате. 

«Поэтому мы себе не можем позволить, чтобы для граждан не был доступен  eGov. Это критически важный инструмент для получения госуслуг, который позволяет в максимально удобном формате предоставлять их для наших клиентов», - подчеркнул он.

#Минцифры #слухи

Популярное

Все
Экс-министр обороны получил новую должность
В США стреляли в пожарных при тушении лесного пожара
Более 2,5 млрд тенге выделено на теплосети ВКО
Назначен новый министр транспорта
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 30 июня
Команда NIS стала открытием международной конференции по освоению космоса
В турецком Измире продолжают бушевать лесные пожары
«Қазақконцерт» завершил 64-й сезон гала-концертом в Астане
Пристройку к школе и землю незаконно продали в Карагандинской области
Объемы производства флоат-стекла увеличились в Казахстане
Главы Минцифры прокомментировал слухи об отказе государства от eGov
В Мангистау построили 4 современные школы за счет возврата государству активов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Сенат не согласился с рядом норм нового Налогового кодекса
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Введена в строй новая подстанция
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

Глава Минцифры встретился с представителями ведущей глобаль…
Цифровой рывок: в приграничном Маркакольском районе расширя…
Обеспечить контрольную функцию на территории
Абитуриенты могут подать заявки на поступление в колледжи ч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]