Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, отвечая на вопросы журналистов в Парламенте, прокомментировал циркулирующие слухи об отказе государства от портала eGov

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Это недостоверная информация, не подтверждаю. eGov — это очень популярный инструмент, который позволяет в удобном порядке получить более тысячи услуг для наших граждан», - сказал он.

Главы Минцифры напомнил, что сегодня более 90% государственных услуг доступны в онлайн-формате.