Главы Минцифры прокомментировал слухи об отказе государства от eGov
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, отвечая на вопросы журналистов в Парламенте, прокомментировал циркулирующие слухи об отказе государства от портала eGov
«Это недостоверная информация, не подтверждаю. eGov — это очень популярный инструмент, который позволяет в удобном порядке получить более тысячи услуг для наших граждан», - сказал он.
Главы Минцифры напомнил, что сегодня более 90% государственных услуг доступны в онлайн-формате.
«Поэтому мы себе не можем позволить, чтобы для граждан не был доступен eGov. Это критически важный инструмент для получения госуслуг, который позволяет в максимально удобном формате предоставлять их для наших клиентов», - подчеркнул он.