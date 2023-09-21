Граждан Китая подозревают в незаконной организации производства в Казахстане

Полиция в Павлодарской области расследует факт организации незаконного производства ценного рачка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Павлодарской области

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» полицейские в одной из квартир Павлодара, которую арендовали граждане Китая, обнаружили пакетики с коричневым порошком, стеклянный аквариум с трубками и жидкостями.

Двоих иностранцев, заехавших в Казахстан еще в середине лета, подозревают в организации лаборатории по производству рачков артемии салина. Вывоз этого ценного рачка из нашей страны запрещен.

Следственно-оперативной группе и сотрудникам миграционной службы граждане КНР пояснили, как производили в домашних условиях живность и куда ее вывозили.

Проводится досудебное расследование по пункту 1 части 1 уголовной статьи «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».