Граждан Китая подозревают в незаконной организации производства в Казахстане

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полиция в Павлодарской области расследует факт организации незаконного производства ценного рачка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Павлодарской области

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» полицейские в одной из квартир Павлодара, которую арендовали граждане Китая, обнаружили пакетики с коричневым порошком, стеклянный аквариум с трубками и жидкостями.

Двоих иностранцев, заехавших в Казахстан еще в середине лета, подозревают в организации лаборатории по производству рачков артемии салина. Вывоз этого ценного рачка из нашей страны запрещен.

Следственно-оперативной группе и сотрудникам миграционной службы граждане КНР пояснили, как производили в домашних условиях живность и куда ее вывозили.

Проводится досудебное расследование по пункту 1 части 1 уголовной статьи «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

 

 

#полиция #расследование #Китай #ДП #Павлодарская область

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