​Григорий Егоров: В эти дни удалось посмотреть всех

Пришлось принять условия Григория Александровича: прокомментировать происходящее на чемпионате Казахстана он согласился только после окончания состязаний по прыжкам в высоту и в тройном прыжке. А иначе картина перед ним будет не совсем полная.

Наконец представилась возможность пообщаться.

– Организаторам соревнований пришлось объединить два крупных легкоатлетических турнира – чемпионат Казахстана и IV Молодежные игры нашей страны. Как Вы считаете, это счастливый случай или несчастный?

– Я думаю, что это хорошо: в Алматы молодежь выступает вместе со взрослыми, начинающие могут учиться у опытных спортсменов, лидеров сборной Казахстана. Соревнуются они в одних забегах, в одних потоках.

В то же время, понимая, что мне, главному тренеру сборной страны, очень удобно сейчас наблюдать и за взрослыми, и за молодыми легкоатлетами, не могу избавиться от чувства, что два разных старта – это все-таки лучше, чем один...

– Чемпионат Казахстана нынче вновь получился открытым, международным турниром…

– Это весьма позитивная практика. На всех официальных легкоатлетических сос­тязаниях в Алматы – в ходе прошедшего в середине мая розыгрыша Кубка Казахстана, на сегодняшнем чемпионате страны и вскоре предстоящем Мемориале Гусмана Косанова – спортсмены имеют возможность выполнить квалификационные нормативы и поехать на чемпионат мира в Лондон. Такая перспектива привлекает к нам и зарубежных гостей.

– На чем сфокусировалось Ваше внимание, кого бы Вы могли выделить среди участников соревнований? Понятно, что впереди еще несколько очень интересных видов программы и в них могут быть показаны высокие результаты. Но кто уже порадовал?

– Откровенно говоря, мы надеялись, что в целом результаты будут выше… Могу отметить Ивана Иванова с его лучшей попыткой в толкании ядра на 20 метров ровно. Для завоевания лицензии на чемпионат мира ему немного не хватило, но, во-первых, времени еще достаточно, Иван, я думаю, свою путевку заработает. Еще есть Мемориал Косанова, чемпионат Азии и другие старты. А, во-вторых, сам результат 20 метров 00 сантиметров – очень высок, это выполнение норматива мастера спорта международного класса. Но личный рекорд Иванова – 20 метров 51 сантиметр, так что ждем от него еще более удачных попыток.

– Только что Вы вернулись на трибуну, сходив к прыгунам в высоту. На прицеле у спортсменов были 2 метра 20 сантимет­ров, но, кажется, никто с этой отметкой не справился…

– Да, победил Роман Лошкарев с результатом 2 метра 16 сантиметров. Это молодой спортсмен, на которого мы возлагаем надежды. А ходил я туда для того, чтобы посмотреть текущий протокол.

– XXVII Мемориал Гусмана Косанова пройдет в Алматы 24–25 июня. Какие страны пришлют к нам своих участников?

– Большая спортивная делегация будет из Индии, приедут спортсмены Ирана, Филиппин, соседних стран Центральной Азии, длинные дистанции будут бежать даже кенийцы, что уже сейчас вызывает повышенный интерес.

– Григорий Александрович, первые соревнования памяти блестящего спринтера Гусмана Косанова были проведены в последние советские годы. Вы тогда еще сами выступали, показывали блестящие результаты в прыжках с шестом. А на Мемориале Косанова Вам доводилось соревноваться?

– Посчастливилось не просто выступать, но и установить рекорд мемориала, который держится до сегодняшнего дня. В 1991 году, на самом первом мемориале, я прыгнул на 5 метров 80 сантиметров.

– А когда нынешние прыгуны с шестом будут прыгать так же высоко, как когда-то главный тренер сборной Казахстана?

– Мое желание, чтобы это случилось в самое ближайшее время…