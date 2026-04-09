Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин с рабочей поездкой посетил область Ұлытау. В рамках визита он ознакомился с ходом строительства объектов агропромышленного комплекса и провел встречу с фермерами региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

На встрече рассмотрели текущее состояние сельского хозяйства и проблемные вопросы аграриев. С момента образования области при участии инвесторов реализовано 4 проекта на сумму 3 млрд тенге. Ведется работа по реализации новых инвестпроектов, включая создание агропромышленного кластера с участием Times Agro Holding и строительство молочно-товарной фермы на 500 голов в Жезказгане совместно с Samga Agro.

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин проинформировал участников совещания о возможностях льготного кредитования в рамках Комплексного плана развития животноводства, стартовавшего в 2026 году. С учетом природных условий региона вице-министр акцентировал внимание на рациональном освоении пастбищных угодий для развития отгонного животноводства. В этих целях запускается единый кредитный продукт «Жайлау», предусматривающий финансирование обводнения пастбищ, приобретение мобильных вагончиков и иных сопутствующих расходов.

В ходе встречи фермеры озвучили ряд практических вопросов. Глава КХ «Кеңгір» Ардак Нуржанов отметил сложности с гарантийным обслуживанием сельхозтехники, полученной в лизинг через «КазАгроФинанс», из-за отсутствия сервисных центров в регионе. Вице-премьер поручил КАФ организовать работу представителей компании на месте, а Министерству промышленности и строительства совместно с Ассоциацией казахстанских автопроизводителей - проработать открытие сервисных центров и обеспечить наличие востребованной сельхозтехники в Жезказгане.

Также был поднят вопрос защиты посевов от сайгаков. Отмечено, что в текущем году будет продолжено сопровождение сельхозугодий с привлечением специалистов и техники. Также рассматривается внедрение механизмов страхования.

Директор ТОО «Самға» Абай Байділдә поднял вопросы развития инфраструктуры - подведения воды и электроэнергии для проектов орошения и молочно-товарных ферм. Отдельно отмечена недостаточная изученность запасов подземных вод, необходимых для развития орошения сельхозугодий. В этой связи акимату совместно с МВРИ поручено проработать возможность проведения геологических исследований и оценку водных ресурсов.

Подводя итоги встречи, вице-премьер отметил, что область Ұлытау как новый регион сталкивается с рядом системных задач. Правительство продолжит комплексную поддержку развития сельского хозяйства и бизнеса в регионе.

Сразу после встречи с фермерами вице-премьер провел совещание по бюджетной обеспеченности региона на текущий год и плановый период 2027-2029 годов. Особое внимание было уделено мерам по сокращению отставания области по системе региональных стандартов (СРС). В области Ұлытау, согласно СРС, наименьшая обеспеченность базовой инфраструктурой по стране.

В рамках рабочей поездки вице-премьер ознакомился с ходом строительства агропромышленного комплекса Kengir AGRO, специализирующегося на животноводстве и выращивании кормовых культур. На сегодня на объекте уже построен административно-бытовой комплекс. В текущем году планируется запуск системы орошения на площади 500 га, из которых 150 га будут задействованы под картофель, остальная часть - под кормовые культуры. Компания намерена внедрить австралийскую модель животноводства с использованием отгонных пастбищ. Уже в 14 сельских округах созданы хозяйства по разведению КРС. В планах - участие в программах «Игілік» и «Береке» для закупа племенного скота, а также строительство молочно-товарной фермы на 400 голов на завершающем этапе.

Серик Жумангарин посетил строительство первого в регионе оптово-распределительного центра с овощехранилищем ТОО «Samadi A Group» мощностью 15 тыс. тонн. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень текущего года. Также предприятие совместно с холдингом «Байтерек» и Аграрной кредитной корпорацией проработает проект по переработке мяса и производству колбасных и консервных изделий в регионе.