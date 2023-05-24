Громко и масштабно

Тысяча музыкантов одновременно на одной сцене исполнили торжественную оду «Ұлы дала әуені». Премьеру приурочили к масштабному празднованию Дня работников культуры и искусства – мероприятию, которое прошло при поддержке Министерства культуры и спорта РК и акимата Астаны.

В зале собрались более тысячи деятелей искусства и культуры, столько же музыкантов вышли на сцену. Для сравнения: такое количество артистов могло бы заполнить огромный стадион, поэтому, когда поднялся занавес, публика не смогла сдержать эмоций. Крики «Браво!» раздались еще до начала исполнения композиции.

Одетые в национальные кос­тюмы солисты и дирижеры, красочные видеопроекции в этническом стиле создали невероятный колорит Великой степи, а музыка буквально отовсюду лилась в зрительный зал. Многие кюи и фрагменты казахских песен, вплетенные в музыкальную ткань партитуры сочинения, органично передавали самобытную красоту традиционной казахской музыки.

В таком крупном вокально-симфоническом исполнении произведения принимали участие знаменитые музыканты – в частности, сопрано Зарина Алтынбаева. Сольную партию скрипки исполнил сам автор проекта – прославленный казахстанский музыкант Марат Бисенгалиев. Соло саксофона проникновенно звучало в исполнении Арухата Мусаипова, на домбре душевно играл Аскар Солтангазин, ну а на народных инструментах виртуозно отыграли Серик Нурмолдаев, Анар Касымова, Абзал Арыкбаев.

Сложно даже вообразить, как можно руководить таким огромным количеством музыкантов, чтобы все звучало слаженно, чисто и гармонично, но именно так все и произошло благодаря мастерству казахстанских дирижеров Марата Бисенгалиева, Абзала Мухитдина, а также дирижера сводного хора Беимбета Демеуова.

– В произведении отражается наша этника: здесь присутствовали горловое пение, звучание таких инструментов, как шанкобыз, саз-сырнай, домб­ра, кобыз. И репертуар был подобран таким образом, чтобы мы представили все точки нашего Казахстана, всю музыку Великой степи. Тут есть и запад – Курмангазы, и восток – Нургиса Тлендиев, есть и север, и юг. Все было объединено большой идеей: мы говорим, что мы – едины, что Казахстан – единый народ. Инициатор проекта – наш потрясающий земляк, выдающийся музыкант современности Марат Бисенгалиев, он, можно сказать, катализатор всего этого события, – рассказал маэстро Абзал Мухитдин.

Сам Марат Бисенгалиев отметил, что концерт стал свое­образным экспериментом с интересным звуком.

– Это квадрозвучание. То есть мы решили расположить участников не только на сцене, но и на балконах, на галерее. Подход дал довольно причудливый эффект, когда и с боков, и сзади идут звуки медных и деревянных духовых инструментов, хора. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь квадрозвучание Hi-Fi, но здесь это было намного сильнее. Те, кто сидел в центре, в амфитеатре, по-настоящему насладились интересным эффектом, – объяснил Марат Бисенгалиев.

Исполнение торжественной оды стало культурным событием мирового масштаба. Слушатели по достоинству оценили потрясающую феерию с учас­тием музыкантов – сводных симфонических оркестров и хоров из Астаны, Алматы, Актау, Шымкента, Семея, Актобе, Усть-Каменогорска, Уральска, Павлодара, Костаная, Петропавловска, Караганды, Кокшетау... Творческая коллаборация вдохновляла и воодушевляла артис­тов по-настоящему творить.

– Сегодняшний вечер – не просто праздник, это историческое событие, потому что в мире мало кто может позволить себе исполнить с таким масштабом уникальную партитуру. Я действительно счастлив, что мне удалось побывать на этом мероприятии и стать его частью, – поделился своими эмоциями зритель концерта Данияр Омаров.

Премьеру торжественной оды посетили заслуженные работники культуры и искусства, видные политические, общест­венные деятели. Среди них – министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, который тепло поздравил всех работников культуры и искусства Казахстана с их профессиональным праздником.