Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью

В прокуратуре Павлодарской области рассказали о резонансном деле о групповом избиении подростка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Фото: polisia.kz

Напомним, 24 июля около 18:00 внутри трибуны стадиона Павлодарского государственного университета имени Торайгырова в Павлодаре группа несовершеннолетних избила В. 2009 года рождения.

У пострадавшего ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер.

Южный отдел полиции УП Павлодара начал досудебное расследование по пункту 4 части 2 уголовной статьи 107 – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в группе лиц.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы уголовное правонарушение переквалифицировано на пункты 5, 7, 11 части 2 уголовной статьи 106 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц, совершенное из хулиганских побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, Южный ОП зарегистрировал в едином реестре досудебного расследования факт вымогательства по пункту 2 части 2 уголовной статьи 194.

Она предполагает наказание в виде ограничения свободы от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества», – проинформировали в облпрокуратуре.

Орган досудебного расследования двоим несовершеннолетним предъявил квалификацию деяний по пунктам 5, 7, 11 части 2 уголовной статьи 106 с избранием меры пресечения содержание под стражей.

После материалы направили в суд, который обоим подозреваемым санкционировал домашний арест.

Прокуратура Павлодара внесла частные ходатайства на отмену решений суда.

Однако 11 августа суд апелляционной инстанции в удовлетворении частных ходатайств прокурора отказал, оставив без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста двум подозреваемым.

«По уголовному делу назначены процессуальные прокуроры. В настоящее время дело передано для организации досудебного расследования в следственное управление Департамента полиции Павлодарской области. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры области. По итогам следственных действий будет принято процессуальное решение», – заключили в надзорном органе.