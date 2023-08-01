"Виновных накажут" – Комитет по охране прав детей о групповом избиении подростка в Павлодаре

14-летнего подростка жестоко избили в городе Павлодаре. Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК взял дело на контроль, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Как пишет Pavlodarnews.kz, 24 июля в 200 метрах от участкового пункта полиции на улице Чокина в Павлодаре в массовой драке пострадал 14-летний подросток.

«У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер. Общее состояние средней степени тяжести», – рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

Полиция установила всех участников. Дело расследуют по пункту 4 части 2 уголовной статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой по предварительному сговору».

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК взял эту ситуацию на контроль.

«Сейчас школьник получает лечение в больнице. Пострадавшему ребенку будет оказана всесторонняя помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Все виновные лица будут наказаны.

Для предупреждения детской жестокости регионам поручено усилить воспитательную работу в организациях образования и принять меры по 100% охвату детей дополнительным образованием», – отреагировал комитет на своей странице в Facebook.