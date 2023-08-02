Групповое избиение школьника в Павлодаре – аким области высказался об инциденте

Аким Павлодарской области Асаин Байханов поручил оказать помощь семье избитого школьника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram главы региона.

Фото: instagram.com/asaiyn.baikhan

Напомним, 24 июля 2023 года в Павлодаре произошло групповое избиение 14-летнего подростка.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер.

Дело расследуют по пункту 4 части 2 уголовной статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой по предварительному сговору».

Инцидент прокомментировал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

«Меня как родителя это не могло оставить равнодушным, поэтому я поручил руководству Департамента полиции и управления образования области держать меня в курсе расследования инцидента.

После совещания я выехал непосредственно в одну из школ, где обучаются подозреваемые и их пострадавший, поговорил с педагогами, поручил госорганам оказать всемерную помощь семье пострадавшего мальчика», – написал аким.