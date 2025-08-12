Группу по цифровой трансформации создали в Казахстане

Приоритетной задачей является внедрение ИИ в экономику

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства по развитию ИИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Были рассмотрены девять ключевых направлений, определенных Президентом. Среди них внедрение ИИ в отрасли реального сектора экономики, государственного управления, сферы здравоохранения, разработка Стратегии искусственного интеллекта и цифровой трансформации, развитие госуслуг и процессов по работе с обращениями, модернизация IT-архитектуры, национальной платформы QazTech, обеспечение кибербезопасности, поддержка отечественных IT-стартапов и развитие Smart сity.

С докладом о подходах в обеспечении реализации поручений Президента выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Приоритетной задачей является внедрение искусственного интеллекта в экономику. В данном направлении Правительством совместно с ФНБ «Самрук-Казына» начата разработка Дорожной карты по внедрению ИИ в производственные процессы для роста производительности труда.

В сфере здравоохранения новые технологии обеспечивают более точную диагностику, персональный подбор лечения, непрерывный мониторинг состояния пациентов, освобождение врачей от рутинных задач, что положительно влияет на качество, прозрачность и эффективность оказываемых населению услуг.

Важным является доступ отечественных стартапов к инфраструктуре Минздрава, переход к Единой базе медицинских данных. В сфере госуслуг ведется работа по закреплению Aitu в качестве национального мессенджера. Госорганы будут переведены на Aitu, при этом ключевые участники экосистемы интегрируются в единую цифровую среду.

Такой подход позволит сформировать современную, безопасную и удобную цифровую среду, в которой государственные сервисы будут доступны каждому гражданину в один клик.

Кроме того, предусмотрена системная работа по повышению архитектурной дисциплины IT-ландшафта страны, а также комплекс мер в области защиты данных и кибербезопасности.

«Глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах внедрения ИИ-технологий во все сферы. Эти вопросы надо решать быстро и в тесном взаимодействии. Речь идет не только о совершенствовании правовой основы для функционирования ИИ. Необходимо решить вопросы разрозненности данных, отсутствия четкого регламента по распределению мощностей суперкомпьютера, кибербезопасности, полного перехода на платформу QazTech. Все эти задачи имеют стратегическое значение для цифровой трансформации страны и должны быть исполнены до декабря текущего года с видимым экономическим эффектом», — отметил Премьер-министр Олжас Бектенов.

Минцифры было поручено доработать представленные подходы с заинтересованными госорганами и организациями.

Правительством в ближайшее время будет утвержден план мероприятий с конкретными сроками и результатами.  В целях ускоренного развития и внедрения ИИ в экономику, а также контроля за реализацией поручений Главы государства, распоряжением Премьер-министра создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб).

В состав цифрового штаба под председательством Премьер-министра вошли заместитель Премьер-министра – руководитель аппарата Правительства, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, советник Президента по вопросам цифровизации.

Оперативное принятие цифровым штабом обязательных для исполнения решений будет способствовать ускоренному повсеместному внедрению технологий ИИ.

