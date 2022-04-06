Грузовой поезд сбил насмерть женщину в городе Балхаше. Проводятся необходимые следственные действия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте уточнили, что начато досудебное расследование.

"По данному факту в линейном отделе полиции на станции "Караганда-Сортировочная" начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия", – добавили в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Фото: pixabay.com